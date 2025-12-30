O cativante estilo Maria Antonieta

O museu londrino Victoria and Albert celebra o 270º aniversário de nascimento da famosa rainha da França com a mostra “O estilo de Maria Antonieta”. Surpreendentemente, esta é a primeira exposição no Reino Unido dedicada a ela e à sua influência duradoura na arte, música, cinema, teatro, fotografia, decoração, design de interiores, jardins e, claro, na moda.

O mito e, muitas vezes, a admiração em torno de Maria Antonieta (1755-1793) sobrevivem séculos após a execução da rainha aos 37 anos de idade. Peças de alta-costura contemporânea das maisons Dior, Chanel e Valentino, além de figurinos e acessórios de época premiados com o Oscar do filme “Maria Antonieta” (2006), de Sofia Coppola, estão entre os itens elegantes da exposição.

Um dos aspectos mais fascinantes são os pertences de Maria Antonieta. Os chinelos de seda, um rico fragmento de seu vestido de seda e joias de sua coleção pessoal são lembranças raras da elegante rainha. O serviço de jantar Petit Trianon e itens de sua nécessaire, incluindo um lava-olhos e um frasco de perfume de cristal, saíram de Versalhes pela primeira vez.



Como rainha, Maria Antonieta deveria patrocinar artistas, artesãos e fabricantes franceses. Ela o fez com estilo – e muita seda francesa. No momento em que a arquiduquesa austríaca de 14 anos pisou em solo francês, foi levada para se casar em um vestido com este tecido.

Kate Moss posa à la Marie Antoinette para a Vogue americana, em 2012, em Paris, usando peças de Sarah Burton para Alexander McQueen, joias Van Cleef & Arpels. Na cabeça, criação do hairstylist Julien d'Ys Tim Walker/Victoria and Albert Museum/site



Para salvar a indústria da seda francesa no final da década de 1770, a rainha encomendou peças de ouro e prata para ela, para o rei e para a corte. O estilo é elegante e feminino, caracterizado por padrões florais naturalistas, paleta de cores em tons pastel e vibrantes, sedas bordadas, algodões estampados, musselinas e rendas.

Maria Antonieta encomendava cerca de 108 vestidos novos por ano. Eles eram confeccionados com três tipos de tecido: tafetá para o verão, cetim para o inverno e sarja para o outono e a primavera. Para cada estação, 36 novos trajes.

O retrato assinado por François Hubert Drouais da jovem Maria Antonieta aos 17 anos, intitulado “Rainha da França em vestido de corte”, exibe as mangas de renda em camadas, além de delicados motivos florais e de bordados metálicos no corpete de seda. O colar de diamantes completa o traje sofisticado.

O designer de calçados de luxo Manolo Blahnik patrocina a exposição londrina, que estará em cartaz até 22 de março de 2026. Fica a dica para quem vai viajar para Londres neste início de ano. Para saber mais, visite o site da instituição britânica.

