Água de coco ajuda no tratamento da colite ulcerativa

Controlar a colite ulcerativa geralmente significa lidar com o imprevisível – crises da doença, alimentos que desencadeiam sintomas e os desafios das restrições alimentares. No entanto, novas evidências sugerem que uma intervenção simples – beber água de coco duas vezes ao dia – pode ajudar alguns pacientes a alcançar a remissão.



A colite ulcerativa, que afeta cerca de 1 milhão de americanos, causa inchaço, irritação e úlceras no intestino grosso. É um dos dois tipos de doença inflamatória intestinal (DII). O outro é a doença de Crohn, que causa problemas semelhantes no trato digestivo.



Não há um número exato de pessoas com colite ulcerativa no Brasil, pois as estatísticas geralmente agrupam a doença com a Doença de Crohn sob o termo Doenças Inflamatórias Intestinais (DII). No entanto, estima-se que mais de 100 mil pessoas no país vivam com alguma forma de DII.



Embora seja amplamente considerada uma doença autoimune incurável com fortes laços genéticos, a colite ulcerativa pode ser influenciada pela alimentação – particularmente pela exclusão de uma longa lista de ingredientes encontrados principalmente em alimentos processados e pela adoção de uma dieta do tipo mediterrânea.



Uma pesquisa publicada no ano passado na revista Clinical Gastroenterology and Hepatology descobriu que mais da metade dos pacientes com colite ulcerativa que beberam água de coco duas vezes ao dia alcançaram a remissão em oito semanas, quase o dobro da taxa daqueles que beberam um placebo.



As propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas da água de coco podem aliviar a irritação da mucosa intestinal. Os pacientes que consumiram água de coco apresentaram melhorias, conforme mensurado por endoscopias, marcadores inflamatórios e composição da microbiota, escreveram os autores.



Aqueles que beberam água de coco no estudo também apresentaram um aumento significativo nos macronutrientes – proteínas, gorduras e carboidratos – bem como potássio e fibras ao final do período de oito semanas. A água de coco pode potencialmente ajudar qualquer pessoa que esteja sofrendo de diarreia, condições inflamatórias ou disbiose – um desequilíbrio na microbiota intestinal.



A água de coco é uma rica fonte de potássio – uma xícara equivale à quantidade de potássio de uma banana média. Esse mineral essencial costuma estar em falta em pessoas com colite ulcerativa, devido à diarreia, a certos medicamentos e à inflamação do cólon, que retarda a absorção de minerais e líquidos. Repor o potássio pode ser uma estratégia para controlar a doença.



Para pacientes com colite ulcerativa e outras pessoas que lidam com doenças inflamatórias, a água de coco representa o que se chama de um experimento que vale a pena, uma adição acessível e de baixo risco a um plano nutricional mais amplo que reconhece o poder dos alimentos em influenciar as doenças.

*Isabela Teixeira da Costa/Interina

