Beijar é muito bom e faz bem



Neste segundo dia do ano, escolhi falar de uma das coisas mais gostosas da vida: o beijo. Cá pra nós, tem coisa melhor do que beijar quem amamos? E, sinceramente, às vezes nem precisa de amor, o tesão e a paixão do momento já são suficientes para a vontade de dar aquele beijão.

Agora, então, que está comprovado que beijo faz bem e reduz o estresse, você está perdendo tempo por quê?

Do ponto de vista da psicologia e da neurociência, o beijo envolve reações químicas no cérebro, ativa áreas ligadas ao prazer e pode influenciar diretamente o humor, o estresse e a forma como as pessoas se conectam.

A psicóloga Ligia Kaori Matsumoto, do hospital dia paulistano M’Boi Mirim I, gerenciado pelo Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, o beijo tem impacto no bem-estar e na saúde mental. A seguir, a especialista explica cinco curiosidades que ajudam a entender por que beijar faz tão bem.

1. O beijo ativa áreas cerebrais ligadas ao prazer. O cérebro entra em estado de estímulo intenso. Há liberação de dopamina, neurotransmissor associado à sensação de recompensa e prazer, que atua diretamente na melhora do humor.



“Esse mecanismo ajuda o cérebro a associar o gesto a sensações positivas, o que explica por que o beijo pode gerar conforto emocional e sensação de bem-estar”, explica Ligia.

2. Beijar tem efeito calmante, podendo ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Ele estimula a liberação de serotonina, neurotransmissor ligado à sensação de relaxamento, e a redução do cortisol, hormônio relacionado ao estresse. Esse conjunto de reações pode ajudar a aliviar tensões do dia a dia e a reduzir sintomas de ansiedade, especialmente quando o jeijo ocorre em um contexto de segurança emocional e afeto.



3. O beijo ajuda a fortalecer vínculos afetivos, pois a liberação de ocitocina, o “hormônio do amor”, está diretamente relacionada à criação e ao fortalecimento de laços emocionais.



4. O beijo é uma forma de comunicação não verbal. Ele pode comunicar carinho, acolhimento, desejo, cuidado ou proteção, dependendo da relação e do momento vivido.



5. O significado do beijo varia de acordo com a cultura. O ato de beijar não tem um único significado. As interpretações variam de acordo com a cultura, o contexto social e o tipo de relação. No Brasil, por exemplo, o beijo na testa costuma simbolizar cuidado e proteção; o beijo no rosto, cumprimento ou amizade; já o beijo na boca está mais associado à intimidade emocional e ao desejo.



De acordo com a psicóloga, os efeitos positivos do beijo estão diretamente ligados ao respeito e ao consentimento. “Quando o gesto acontece de forma natural, consentida e dentro do contexto cultural e emocional de cada pessoa, ele pode contribuir para o equilíbrio emocional, fortalecer vínculos e até ajudar no enfrentamento do estresse do dia a dia”, conclui Ligia Kaori Matsumoto.

