Que tal retomar hábitos saudáveis em 2026?

Não acredito nessa história de que na passagem de ano, quando vira a meia-noite, a vida vai mudar e tudo de ruim se tornará bom porque você usou a cor certa ou fez simpatia de acordo com a superstição. Mas acredito que é possível iniciar o ano com pequenas mudanças, metas realistas para construir um estilo de vida mais ativo e equilibrado.

Muitas pessoas passam a virada com quilos extras por conta de excessos nas festas. Afinal, são muitas confraternizações, depois vêm o Natal e o réveillon. Algumas estratégias podem contribuir para retomar a rotina de cuidados e recuperar a forma sem dietas muito restritivas ou treinos intensos, difíceis de manter.

Susan Bowerman, diretora sênior de Educação e Capacitação Global em Nutrição da Herbalife, recomenda pequenas mudanças. Confira a seguir algumas dicas dela.

Invista em proteínas saudáveis. Consumir mais proteína ajuda a prolongar a saciedade, reduzindo a fome e a vontade de beliscar. Calcule a quantidade diária de proteína de que seu corpo precisa, pois ela varia de acordo com o peso, tipo de exercício e frequência de treino.

Não pule o café da manhã. Inicie o dia com alimentos nutritivos e ricos em proteínas, que mantêm a fome sob controle até o almoço. Cottage, iogurte com frutas e shake proteico são alternativas rápidas para quem não tem hábito de preparar a refeição matinal.

Se costuma comer fora, leve o próprio almoço algumas vezes na semana. Cozinhar em casa ajuda a controlar calorias e porções, além de reduzir gastos.

Dê atenção ao tamanho das porções. Refeições e lanches menores, consumidos com regularidade, contribuem para estabilizar a glicemia e moderar o apetite. Inclua vegetais e frutas in natura no prato. Alimentos de baixa caloria ricos em água e fibras ajudam a gerar saciedade sem aumentar a ingestão calórica. A hidratação também é recomendada.

Volte à rotina de exercícios, fundamentais para o controle do peso. O ideal é identificar o que melhor se adapta a seu perfil: caminhadas individuais, aulas coletivas, trilhas ou atividades ao ar livre.

Definir metas claras e mensuráveis, como caminhadas aceleradas de 30 minutos, três vezes por semana, aumenta a probabilidade de manter a regularidade do treino. Você também pode estabelecer meta diária de passos e monitorá-la ao longo do dia.

