Perder peso: comer bem é melhor que comer menos

Ontem, falei aqui dos motivos que levam as pessoas a recuperarem o peso perdido depois de uma dieta radical e emagrecimento rápido. Hoje vou mostrar as recomendações do especialista em obesidade Cai Mingjie para o emagrecimento correto e saudável.

Segundo Cai, em vez de contar calorias obsessivamente, devemos aprender a administrar as proporções dos alimentos, mantendo o equilíbrio nutricional. Desenvolver o hábito de se exercitar pode ajudar a acelerar o metabolismo e a manter o peso.

Também vale a pena definir metas de perda de peso inteligentes e razoáveis. Se você quer perder de 20kg a 30kg, espere levar de meses a um ano, permitindo que o corpo consiga isso de forma gradual, natural e saudável.

O Método Harvard de Alimentação Saudável ensina que proporções alimentares adequadas são cruciais para o peso ideal. A dieta balanceada, que contenha uma variedade de nutrientes, aumenta a saciedade, fornece suprimento constante de energia, ajuda a controlar o apetite, preserva a massa muscular e mantém o metabolismo saudável. Tudo isso é importante para prevenir o ganho de peso.

Cai recomenda seguir as proporções alimentares do Harvard Healthy Plate para as refeições diárias. Esse método divide o prato em quatro seções para ajudar a estabelecer as proporções corretas para uma nutrição equilibrada.

A chave é distinguir entre carboidratos processados e naturais. Desconfie de carboidratos processados e refinados, como pães, biscoitos e bolos. O processamento remove a maior parte das fibras alimentares e dos nutrientes, tornando esses alimentos facilmente absorvidos pelo corpo, causando rápido aumento do açúcar no sangue e aumentando o acúmulo de gordura.

Por outro lado, alimentos naturais, como arroz integral, aveia e pão integral, contêm carboidratos de alta qualidade. O feijão contém carboidratos e proteínas, o que o torna altamente rico em nutrientes e benéfico para o controle de peso.

Mas como podemos evitar ganhar ou perder peso comendo fora?

De fato, é mais difícil, porque a maioria dos restaurantes costuma adicionar grandes quantidades de açúcar, óleo e sal a preparos e temperos.

Cai enfatiza que mesmo assim é possível implementar as proporções do Prato Saudável de Harvard para controlar a dieta e ainda perder peso.

Ele sugere visualizar um modelo de prato ou usar uma lancheira para ajustar as proporções.

Os vegetais devem ocupar a maior porção, cerca de dois punhos. As frutas, cerca de um punho; as proteínas e os amidos devem ocupar um quarto do prato.

No caso de situações sociais, como jantar ou sobremesa, não há necessidade de recusar só para perder peso.

Veja a seguir três estratégias de Cai:

1. Prevenção. Coma menos antes das refeições. Se você sabe que vai comer bolo no chá da tarde, escolha almoço mais leve e opções com baixo teor de gordura. Como alternativa, faça exercícios antes. Cai faz musculação antes das refeições para reduzir o glicogênio muscular, abrindo espaço nos músculos para que o açúcar seja armazenado em vez de ser armazenado como gordura.

2. Compense. Se você comer demais em uma refeição, reduza as porções nas refeições subsequentes ou aumente a queima de calorias por meio de exercícios.

3. Relaxe. Ao saborear uma refeição farta ou compartilhar uma sobremesa com os amigos, evite se sentir estressado ou culpado.

Manter a perspectiva positiva, relaxar e aproveitar a vida ajudará você a se manter motivado, o que contribuirá para o controle de peso a longo prazo.

*Isabela Teixeira da Costa/ Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.