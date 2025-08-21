Perder peso: o porquê do efeito sanfona

Na eterna luta contra o peso, o que não faltam são pesquisas, estudos, e, consequentemente, novidades. Segundo o especialista em obesidade Cai Mingjie, em vez de cortar calorias, as pessoas devem se concentrar em consumir porções balanceadas e alimentos integrais para promover a saúde a longo prazo e alcançar resultados sustentáveis.

Muitas pessoas tentam fazer dieta para perder peso, mas não conseguem manter os resultados. Cai Mingjie disse ao programa Health 1+1, da NTD, que as dietas tradicionais são difíceis de manter e que a maioria das pessoas recupera o peso em um ou dois anos.

Ele observou que a chave para a perda de peso não está em comer menos, mas em comer da maneira certa e nas proporções corretas. Essa abordagem não só ajuda a perder peso com sucesso, como também previne o ganho de peso posteriormente.

Mas por que é tão fácil recuperar o peso depois de fazer dieta?

Segundo Cai, quando as pessoas começam sua jornada de perda de peso, a primeira coisa que vem à mente é “comer menos”. Embora essa abordagem possa apresentar resultados iniciais, o risco de recuperar o peso perdido é extremamente alto. As três razões principais para isso são:

1. Taxa metabólica basal diminuída

Quando o corpo percebe a ingestão calórica insuficiente, ele ativa um mecanismo de autoproteção, reduzindo sua taxa metabólica basal para conservar energia. Essa desaceleração metabólica reduz a queima de calorias, causando fadiga e falta de energia. Essa autoproteção também aumenta o desejo por alimentos ricos em calorias, facilitando a ingestão excessiva de alimentos e o ganho de peso.

2. Perda muscular

Fazer dieta não só reduz a gordura, como também pode levar à perda de massa muscular. Como a manutenção dos músculos requer uma quantidade considerável de energia, o corpo tentará reduzir o consumo de energia decompondo o tecido muscular para compensar o déficit calórico. À medida que ocorre a perda muscular, o metabolismo desacelera ainda mais, aumentando o risco de ganho de peso.

3. Fatores psicológicos

Não somos máquinas. A supressão prolongada e deliberada do desejo de comer pode levar à forte recuperação do apetite. Ao sentir vontade de comer novamente, sentimos que os esforços para perder peso falharam. Isso pode levar a desistir completamente, adotando a mentalidade de “depois”. E a recuperar o peso perdido.

Cai alertou que algumas mulheres, especialmente aquelas que buscam perda de peso rápida, muitas vezes não consideram plenamente os princípios básicos do controle de peso saudável. Recorrer a rotinas extremas pode levar a problemas de saúde como anorexia, distúrbios endócrinos e queda de cabelo.

Ele enfatizou que a verdadeira perda de peso não depende de produtos para emagrecer ou das chamadas soluções rápidas. A chave, reforçou, é estabelecer um estilo de vida saudável e sustentável, que começa com ajustes alimentares inteligentes.

* Isabela Teixeira da Costa/ Interina





