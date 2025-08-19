Facilidade das compras pela internet

Guardo a lembrança de vários produtos não encontrados por aqui. Era preciso importá-los ou encomendá-los a amigos fora do país. Nos últimos tempos, tenho visto como os verdejantes jardins americanos são molhados com borrachas de água que têm na ponta uma peça de metal que distribui a água para vários pontos, deixando o jardim bem molhado. Quando deparei com este apetrecho na TV, fiquei na maior vontade de ter um. Achei que ele só existisse fora daqui.

Dia desses, sobrinho meu que mora no Canadá telefonou para saber notícias. Aproveitei para encomendar a ele, que está para vir visitar a família, algumas peças daquelas. Ele custou a entender o que era, porque não está acostumado com tarefas domésticas. Expliquei muito e, afinal, ele percebeu o que eu estava querendo.

Quando acabei de fazer a encomenda, uma de minhas funcionárias, que estava perto e tem celular, resolveu me mostrar que o produto existe aqui, custa barato e, parece, é encontrado em lojas de artigos de jardinagem. Quer dizer, me mostrou, mais uma vez, que é melhor procurar no celular. Como não tenho celular, uso sempre o dela para encomendar algo.

Já contei aqui, mas vale repetir, que a compra por celular tem esvaziado muitas lojas da cidade. Atualmente, é possível comprar tudo dessa forma, o mostruário vai de roupas de festa a simples peças de lingerie, o diabo. Basta que o comprador conheça sua numeração de vestuário e se lembre de que peças chinesas devem ser compradas um número acima do nacional, pois manequins de lá são menores.

É possível comprar tudo sem sair de casa, pagando pelo cartão e recebendo pelo correio. Até calças compridas de modelagem mais difícil é possível comprar pelo celular.

A mania nos chegou via Estados Unidos, onde se compra até móvel por esse sistema. Há produtos vendidos lá só dessa maneira, não são encontrados em lojas. Por aqui, essa venda está se tornando tão fácil e comum que é possível atualmente comprar de bijuterias a joias. O problema é o produto, que deve ser conferido cuidadosamente.

Por não ter celular, não tenho acesso a todo tipo de mercadoria comercializada online. Bijuterias chinesas são as que mais se aproximam das verdadeiras. Mas há até brilhantes e pérolas, além de todas as pedras brasileiras. Para facilitar, os produtos conseguem ser mais baratos do que aqueles à venda em lojas locais – geralmente importados, pagando impostos.

