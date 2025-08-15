Asma ataca no inverno



Tenho amiga que, quando jovem, sofria desesperadamente com asma. Na época, não existia praticamente qualquer tratamento que desse fim ao problema. Procura daqui, procura dali, seu pai apareceu com uma simpatia. Ela deveria usar uma caixinha de fósforo com uma formiga lá dentro. Simpatia ou não, o negócio funcionou.

Com seus dias secos, o inverno é associado ao aumento de crises de asma. Considerada uma das doenças crônicas que mais afetam crianças e adultos, ela atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, conforme dados do Hospital Naval Marcílio Dias.

No Brasil, estima-se que cerca de 20 milhões de crianças e adultos tenham asma – 5% apresentam a forma mais grave da doença. Anualmente, duas mil pessoas morrem no país por ano por conta da enfermidade, informa a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia.

Em 2019, a escritora Fernanda Young faleceu no sítio da família, no Sul de Minas, devido a parada cardíaca após forte crise de asma.

A poluição é um veneno para os asmáticos. Agentes poluentes atuam como fator irritante e podem gerar falta de ar. Segundo levantamento do think tank internacional Carbon Brief, o Brasil está em quarto lugar entre os maiores poluidores do mundo em emissões de gás carbônico.

Com isso, a respiração das pessoas se torna mais difícil. Isso acarreta sintomas como tosse e desconforto no peito, o que pode influenciar o grau de gravidade da asma.

Ações de prevenção são fundamentais, sobretudo neste inverno. Algumas dicas são usar umidificador e ar-condicionado que retire as impurezas do ambiente.

Outra recomendação para o asmático é aumentar a ingestão de antioxidantes presentes em frutas e legumes frescos, especialmente brócolis, maçã, morango, pimentão e cítricos.

Recomenda-se também diminuir o consumo de carne e de produtos lácteos para reduzir a ingestão de ácido araquidônico, que contribui para a inflamação.

Quem tem asma grave deve remover todo o trigo e o leite da dieta durante um período. O médico nutrólogo orientará como substituir esses alimentos e quando voltar a consumi-los.

Deve-se também beber água, tomar sol e ficar mais tempo ao ar livre.

Outra dica: prebióticos e probióticos ajudam a fortalecer a flora intestinal, que produz antialérgicos e anti-inflamatórios endógenos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.