Cistos ovarianos e seus tratamentos

Os cistos ovarianos são detectados com a visita anual ao ginecologista. Segundo o especialista em cirurgias ginecológicas Thiers Soares, apesar de as mulheres se assustarem com o diagnóstico, cistos nos ovários podem ser facilmente tratados, com boa evolução caso sejam acompanhados constantemente. O médico listou cinco dúvidas comuns nos consultórios. Confira a seguir:

1. Cisto no ovário é sinal de câncer?

Não. Felizmente, boa parte deles é benigno. Nesse caso, só é recomendada a retirada quando há algum desconforto para a paciente. Quando há características que indicam malignidade, o médico pedirá exames complementares e indicará o tratamento mais adequado.

2. Existe uma idade para surgirem cistos nos ovários?

Não. Eles podem aparecer em qualquer momento da vida. É necessário acompanhar mulheres após os 50 anos, pois podem surgir cistos malignos após essa idade. Porém, não é a regra.

3. Quais são os principais sintomas do cisto no ovário?

É raro as pacientes manifestarem algum sintoma fora do habitual do seu ciclo menstrual, mas é importante estar alerta a algumas situações, como aumento do volume abdominal e dor pélvica.

4. Quais são os principais tipos de cistos?

O cisto funcional é o mais comum. Surge quando os folículos não se rompem durante o ciclo menstrual e não expelem o óvulo no seu interior. Dessa forma, o cisto cresce. Ele é identificado via exames de imagem e pode desaparecer em poucos meses, sem tratamentos ou intervenções.

Já o endometrioma é encontrado em mulheres com endometriose. A característica é um líquido escuro e sanguinolento, com aspecto achocolatado por conta da presença do tecido do endométrio. É identificado a partir de exames de imagem e precisa de acompanhamento.

O cisto dermoide cresce lentamente, podendo apresentar pelos, cabelos e até dentes. Pode superar 10cm de diâmetro. É o que mais causa torção de ovário. O tratamento é realizado por vias cirúrgicas.

Por sua vez, o cistoadenoma é parecido com o cisto funcional. Porém, como ele é persistente e reaparece, na maioria das vezes é necessária remoção cirúrgica.

5. O cisto pode deixar a mulher infértil?

Não. Porém, há um alerta relativo ao endometrioma, pois a endometriose pode prejudicar a reserva ovariana da mulher e, a partir disso, causar e/ou dificultar a gravidez.

