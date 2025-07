Uma família que gosta de escrever

Minha família é cheia de pessoas que gostam de escrever e algumas delas chegaram a publicar suas colunas nos jornais da capital. Como meu primo Franklin Teixeira de Salles, que durante muitos anos publicava suas crônicas no jornal Folha de Minas. Na família, era conhecido como Cabrito, era casado com a prima Carmen Teixeira da Costa e teve quatro filhos, que já se foram: Miriam, Carmen Tereza, José Cláudio e Rodrigo.

Era advogado e serviu a alguns dos governadores da época. Remexendo nos meus guardados, achei um livro seu, “O homem e a roça de milho”, lançado em 2003, em concorrida solenidade no Automóvel Clube. É deste livro o texto que passo aos leitores desta coluna.

"O mundo das mulheres" (*)

“Alguém, com sobejas razões, acha a vida boa e amável. Não me refiro a esses indivíduos glutões, boca larga que, no oceano da vida, à maneira daqueles peixes vorazes, ficam parados no meio das águas, escancaram as mandíbulas e os outros peixes vão entrando, sem nunca saciar o comilão. O alvo de minhas observações neste mar tempestuoso da vida é bem outro.

“Quero me referir às mulheres que estão em todos os escaninhos da vida até então reservados para os homens. Atualmente, não há lugar algum em que a mulher não esteja”, escreve Franklin, citando exemplos.

“Não faz muito tempo, um homem nos Estados Unidos, convencendo-se de que o seu sexo masculino só lhe servia de estorvo, se submeteu a oito operações que o transformaram em uma linda garota. Para se avaliar o sacrifício desse homem, basta repetir o comentário de um cronista sobre o caso: ‘Com oito operações, eu virava um beija-flor…’”

Prossegue o texto de Franklin Teixeira de Salles: “O fato é que, nos tempos atuais, as mulheres estão nadando de braçada (...). Queira um homem, por exemplo, competir com elas num concurso de beleza que será liminarmente eliminado. E homens há que fazem gosto em si e não ficam longe das mulheres em atrativos femininos. Sob o disfarce de uma saia, faces rosadas e olhos ternos e cismadores seios pontudos, ancas flutuantes, podem enganar os mais cautelosos conquistadores.”

Franklin Teixeira de Salles, ainda em seu texto, constata: “As mulheres estão em empregos que, antes, eram dos homens. Verifica-se, por uma estatística do IBGE, que para oficial administrativo habilitaram-se 278 mulheres e 170 homens. Para o emprego de datilógrafo, elas foram 41 contra 10”.

Ele termina destacando que a inteligência é um dos atributos que fazem uma mulher invencível. “E assim, é tolice pelejar...”, finaliza em “O homem e a roça de milho”.

(*) Trechos do texto de Franklin Teixeira de Salles

