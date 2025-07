Falta de caráter sem limites

SIGA NO

Estou cada vez mais chocada com o grande número de pessoas que dão golpes em amigos, publicamente, e ninguém faz nem fala nada. Não consigo imaginar o porquê disso, talvez seja o medo de invadir a privacidade de um ou outro, ou de a pessoa não acreditar no que ouve. O fato é que as “referências” só chegam depois que o “golpe” foi sofrido.

Bem fez um conhecido, que há anos divulga artistas plásticos e ajudou muito a Jornada Solidária. Recentemente, ele foi vítima desse tipo de coisa e colocou a boca no trombone em suas redes sociais. Ele criou o projeto de uma viagem cultural. Artista “amigo” dele copiou o material, mudando apenas data, valor e contato e distribuiu para várias pessoas.

Meu conhecido não teve dúvida: pegou a foto do referido golpista e postou a história em letras garrafais.

Fato é que muitas vezes nos envolvemos com pessoas que não conhecemos bem. São agradáveis, simpáticas, disponíveis. Ganham nossa confiança facilmente, têm lábia. Recebemos em nossa casa, cercamos de amor e carinho. Diante disso, quem sabe de algo que desabona esta pessoa se fecha em copas, fica em silêncio. A vida segue, e só depois que o golpe ocorre e a notícia vaza as informações começam a chegar.

Outro dia, uma conhecida fez reunião em sua casa. Convidou várias mulheres, entre elas uma que sempre fez comentários maldosos sobre a anfitriã. Estava toda sorridente, como se fosse amiga. Muy amiga... Pergunto: como avisar à pessoa que está colocando cobra venenosa dentro de sua casa?

Pior aconteceu com uma grande amiga. Contratou um profissional para ajudá-la em sua nova empresa. Começou muito bem, até o momento em que o contratado parou de entregar o combinado, sempre falando “estou olhando”. Passou a dizer para todo mundo que era sócio. Quando foram ver, ele havia registrado a marca nos nomes dos dois, tornando-se “sócio” na surdina.

Não vou relatar aqui a série de coisas que ele fez. Mas o que me impressionou foi o dia em que vi que eu mesma seguia no Instagram, sem saber, empresa da qual nunca tinha ouvido falar, criada por ele.

Consultei meus colegas de T.I aqui do grupo e o pessoal que trabalha com redes sociais. Todos foram unânimes em dizer que é impossível copiar seguidores reais, mas, em se tratando de avanço tecnológico, sempre aparece alguém que consegue coisas inusitadas.

Fato é que não só eu, mas todo o círculo de amizades que seguem a minha amiga, toda sua família e sua empresa seguem o tal perfil, que nem é aqui de BH.

Saí, mas fiquei impressionada com a falta de caráter da pessoa em colocar milhares de usuários a seguindo, sem o consentimento deles. Isso é, no mínimo, ilegal e criminoso. O Instagram deveria tomar medidas contra gente assim.

O pior é que esses golpistas saem impunes e, claro, acabam prejudicando inocentes.

* Isabela Teixeira da Costa/ Interina

