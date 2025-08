Bebida da Rainha-Mãe na gravidez pode ter adoecido a princesa Margaret

Notícia enviada pela Folhapress sobre a nova biografia da princesa Margaret, irmã caçula da rainha Elizabeth II, aborda um tema que merece atenção: a síndrome alcoólica fetal, causada pela ingestão de álcool por mães durante a gravidez.

A obra especula que a princesa sofria de “deficiência invisível” causada por esta síndrome. A autora Meryle Secrest diz que apesar de Margaret não apresentar sinais comuns da doença, como olhos pequenos e filtro labial liso, tinha outros sintomas característicos, como alterações de humor, crescimento atrofiado, dificuldades para aprender a escrever e enxaquecas dolorosas.

As informações constam em “Princess Margaret and the curse”, cujo lançamento está previsto para setembro, segundo o jornal The Telegraph.

A síndrome é causada pela exposição do bebê ao álcool durante a gravidez. A criança pode nascer com características faciais distintas, dificuldades no aprendizado e problemas para controlar impulsos e lidar com as emoções, informa a Folhapress.

A autora Meryle Secrest chegou a essa conclusão a partir dos hábitos da Rainha-Mãe (1900-2002), que gostava de tomar vários tipos de bebida alcoólica todos os dias.

À época do nascimento de Margaret e Elizabeth, a síndrome fetal ainda não havia sido descoberta. A identificação da doença veio em 1973. Por isso, é possível que a Rainha-Mãe não tenha sido aconselhada a parar de beber durante a gravidez.

Não há evidências fortes de que a princesa sofria da síndrome alcoólica fetal. A autora apenas comparou características e fragmentos da vida de Margaret a sintomas físicos, cognitivos e emocionais de quem sofre da síndrome.

Margaret morreu em 2002, aos 71 anos, após enfrentar uma série de problemas de saúde. Entre os anos 1970 e 1980, a princesa foi diagnosticada com hepatite e gastroenterite, além de ter parte do pulmão retirado por suspeita de câncer, mas o tumor era benigno.

Nos anos seguintes, ela sofreu três derrames, além de escaldar os pés em uma banheira, o que afetou sua capacidade de locomoção, relembra a Folhapress.

