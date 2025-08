Clínica de Saúde do UniBH fez 13,5 mil atendimentos gratuitos este ano

A coluna recebeu material que vale a pena divulgar, pois o que mais se escuta é sobre a falta de atendimento médico. A clínica do UniBH terminou o primeiro semestre deste ano com 13,5 mil atendimentos, superando em 30% o atendimento de 2024. A ênfase maior é que o serviço é gratuito. Vejam o que a coluna recebeu:

“Espaço dedicado a oferecer serviços de saúde gratuitos a moradores de Belo Horizonte e Região Metropolitana, incluindo atendimentos em medicina, odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia, a Clínica Integrada do UniBH fechou o primeiro semestre de 2025 com 13.595 atendimentos, crescimento de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram efetuadas 10.517 consultas.

Localizada no campus Buritis, a unidade de assistência é equipada com alta tecnologia e disponibiliza um ambiente onde a integração entre especialistas, docentes e estudantes enriquece a experiência clínica e acadêmica.

De acordo com a coordenadora da Clínica Integrada de Saúde, Sheila Lisboa, o local tem importância estratégica, pois além de ser aberto ao público, algumas áreas como a medicina funcionam como um braço secundário do Sistema Único de Saúde, o SUS, com várias especialidades e serviços, entre eles avaliação de cirurgia ambulatorial, dermatologia, neurologia, geriatria, endocrinologia, reumatologia, cardiologia, pneumologia adulto e infantil e psiquiatria.

'A integração entre diferentes áreas, como psicologia e psiquiatria, também é um dos nossos diferenciais para oferecermos um atendimento completo', destaca, acrescentando outras funcionalidades do escopo de serviços prestados.



'A Clínica de Nutrição, por exemplo, abrange diagnósticos e tratamentos em pediatria, obesidade, controle alimentar, gestantes e idosos, enquanto na fisioterapia as áreas atendidas incluem cardiologia, pneumologia, neuropediatria, ortopedia, gerontologia, saúde da mulher e neurologia adulto', explica.

Ainda segundo Sheila Lisboa, a Clínica Integrada de Saúde do UniBH é um campo de pesquisa com projetos para desenvolvimento de novos medicamentos capazes de auxiliar no tratamento de diversas doenças.

'Também temos parceria com a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), entidade em Belo Horizonte dedicada ao atendimento de mulheres recuperandas, com foco em reinserção social e ressocialização humanizada. No local, oferecemos atendimento odontológico, nutricional e saúde da mulher em geral.'

No segundo semestre, a clínica contará com uma sala de vacinas para oferecer à comunidade os imunizantes disponíveis no calendário do SUS para crianças, adultos e idosos, de acordo com o Programa de Imunização do Ministério da Saúde.

Todos os atendimentos ocorrerão em conformidade à Política Nacional de Humanização criada em 2003.

Os atendimentos podem ser agendados por meio de dois contatos no WhatsApp: (31) 98495-0294 ou (31) 97164-7177. Já as consultas de medicina, por sua vez, são realizadas seguindo uma lista de pacientes previamente encaminhados pela Prefeitura de Belo Horizonte.”

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.