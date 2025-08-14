Todo cuidado é pouco com o preenchimento corporal

Este jornal publicou matéria sobre o preenchimento de locais do corpo para corrigir problemas pessoais. O arrependimento não é pequeno quando se trata de entregar o rosto a um profissional incompetente. Aliás, profissionais de outras especialidades, que acham esse tipo de tratamento ótimo para ganhar dinheiro fácil, resolveram entrar na área e aí ficou pior do que antes.

A correção se transformou em problema maior, pois não há como reverter procedimentos realizados por gente não habilitada.

Já contei aqui que uma prima, que morava no Rio de Janeiro, foi ao Ivo Pitanguy, o papa nacional da cirurgia plástica, para corrigir algo nas pálpebras. Ele aceitou a operação e disse que ela não precisava aumentar o queixo, como queria. Fez isso, ela ficou com o rosto que desejava. As pálpebras ganharam vida nova.

Porém, conheço um número imenso de pessoas que recorrem à mão de obra não qualificada para reformar pontos do rosto. As queixas sobre o resultado sãomaiores do que os problemas.

A pior reforma é a que aumenta a boca. O problema pode ser corrigido com uma boa aplicação de batom. Deve-se fazer o contorno com base da cor da pele e passar o batom. Aliás, contornos do rosto podem ser corrigidos ou melhorados com bom uso da maquiagem.

Os olhos são fáceis de receber maquiagem para ficarem maiores ou menores. Para o dia, o recomendado é usar sombra mais leve e marrom. As sombras mais escuras devem ficar para a noite.

O preenchimento dos seios com modeladores em espuma, com toque macio, é o mais recusado. E, para falar a verdade, é desnecessário. Para ter seios maiores, basta escolher bem o sutiã. Fábricas de lingerie estão lançando produtos com a modelagem do mesmo restante do corpo.

Defeitos corporais são os mais difíceis de corrigir. Para ter cintura fina, basta usar preenchimento mais largo do que um cinto. Em matéria de “derrière”, só existe calcinha com pequeno enchimento. Mas bundinha menor é muito mais saudável, principalmente quando a mulher usa calças compridas.

Em tempo: a coluna agradece a Murilo Assumpção Galizzi, que fez a gentileza de entregar em minha porta o mapa de BH pedido aqui.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.