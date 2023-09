Saiba como é a cirurgia reparadora, também conhecida como pós-bariátrica

699

(foto: QUINHO)







O número de indivíduos com obesidade vem aumentando a cada dia e, com isso, a quantidade de pacientes que procuram pela cirurgia bariátrica para perder peso também aumenta. Mas, em muitos casos, após grande perda de peso, as cirurgias plásticas são indicadas.





De acordo com a cirurgiã plástica Beatriz Lassance, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nesses casos pode surgir um excesso de pele em alguns locais do corpo, como abdômen, braços, pernas, seios e nádegas, que causa grande incômodo para os pacientes.









O abdômen é o lugar que mais incomoda os pacientes. "Nesse caso, o indicado é abdominoplastia, um procedimento que corrige a flacidez de pele associada ou não à flacidez da musculatura da parede abdominal e pode atuar também na gordura localizada da região”, explica o cirurgião plástico Tácito Ferreira, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.





Segundo o médico, uma abdominoplastia é realizada sob anestesia geral e normalmente leva entre duas a quatro horas, dependendo da extensão do procedimento.



O cirurgião faz uma incisão que permite a retirada do excesso de pele e gordura ao mesmo tempo em que aproxima e sutura os músculos abdominais. “A pele ao redor do umbigo também será remodelada durante uma abdominoplastia completa”, diz o cirurgião plástico.





Quando a queixa é também em outras partes do corpo, é indicada a cirurgia reparadora, conhecida por muitos como cirurgia plástica pós-bariátrica.



Realizada sob anestesia geral, a cirurgia reparadora visa a retirada do excesso de pele e a devolução do contorno corporal através de uma série de procedimentos que dificilmente são realizados em uma única etapa cirúrgica, pois o risco cirúrgico aumenta quanto maior for o tempo e tamanho da cirurgia.





“A cirurgia reparadora pode incluir procedimentos como abdominoplastia ou dermolipectomia abdominal, que retira o excesso de pele do abdômen, lifting facial, que remove a flacidez do rosto, mamoplastia, que visa reposicionar as mamas e pode ser combinada com a colocação de próteses de silicone, torsoplastia, que consiste na remoção do excesso de pele do dorso, dermolipectomia de coxas e braquioplastia, para retirar excesso de pele de braços”, destaca a médica. O resultado é visível quase imediatamente após o procedimento.





Mas, segundo a especialista, antes de recorrer ao cirurgião plástico é preciso retornar à equipe que realizou sua cirurgia bariátrica para verificar se você está apto a passar pelo procedimento, a fim de evitar complicações.



“Os pré-requisitos para a realização da cirurgia reparadora incluem estar com o peso estabilizado há ao menos seis meses para evitar que haja variação do peso após a cirurgia, o que pode comprometer o resultado, e evitar variações individuais do ponto de vista nutricional e psicológico, pois o mais importante é a saúde do paciente”, completa Beatriz.





Entre os riscos da cirurgia reparadora estão complicações como o aparecimento de seromas, hematomas, infecções e embolia. Mas é possível evitar estes problemas tomando-se alguns cuidados, como avaliação clínica pré-operatória adequada, parar de fumar pelo menos um mês antes da cirurgia, evitar medicamentos anticoagulantes para diminuir o risco de sangramento durante o procedimento e utilizar medidas antitrombose durante a cirurgia.





Após receber alta, é necessário resguardo por um período de 15 dias a um mês. Durante esse tempo, é importante que você não fume ou consuma álcool e evite carregar peso ou realizar exercícios físicos.



“É essencial também que, após o pós-operatório, você adote uma alimentação saudável, pratique atividade física regularmente e cuide bem da pele para manter os resultados alcançados com a cirurgia plástica”, recomenda Beatriz Lassance.



“Porém o mais importante é que você consulte um profissional especializado antes de realizar qualquer procedimento e siga as recomendações dele após a cirurgia.”