Mulheres empreendedoras vencem obstáculos e conquistam seu espaço na moda

Estilista Anne Garcia diz que empreendedoras na moda devem apostar na dobradinha sustentabilidade e inclusão (foto: Facebook/reprodução)

Em agosto, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher Empreendedora, ocasião que destaca o papel fundamental das mulheres no cenário empresarial, especialmente na indústria da moda. A data não apenas reconhece conquistas das empreendedoras, mas chama a atenção para os desafios que elas enfrentam e incentiva a igualdade de gênero no mundo dos negócios.









Entre elas está Anne Garcia, estilista que se destacou ao lançar a coleção de biquínis de luxo Aurum. Ao incorporar ouro e diamantes à moda praia, conquistou espaço no mercado fashion italiano. “Provei que o impossível é possível”, afirma Anne.





O relatório “Mulheres na confecção 2022” traz dados da Associação Brasileira do Vestuário (Abravest) apontando que a mão de obra feminina soma 87% de 1,3 milhão de profissionais da costura no Brasil. Isso reflete não apenas sua predominância na indústria, mas também sua forte presença no mercado informal associado ao setor.





As empreendedoras vêm ganhando destaque na moda com marcas inovadoras que abrangem diversos estilos, tamanhos e perspectivas.





A conscientização crescente sobre a sustentabilidade na moda impulsiona a adoção de práticas mais éticas e ambientalmente responsáveis. “A ênfase na inclusão e representatividade é notável, com empreendedoras focadas em atender a uma variedade de clientes e desafiando padrões estabelecidos”, comenta Anne Garcia.





A estilista e empresária identifica diversos desafios enfrentados pelas mulheres, como o acesso a financiamento, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, discriminação de gênero, falta de representatividade e competição acirrada.





Apesar dos obstáculos, empreendedoras demonstram resiliência e criatividade para superá-los. Elas aproveitam a tecnologia, constroem redes de apoio e enfatizam valores como diversidade e sustentabilidade para estabelecer negócios bem-sucedidos e impactantes.





Anne Garcia prevê que a sustentabilidade e a inclusão serão as principais tendências e oportunidades para empreendedoras na moda nos próximos anos. E compartilha três dicas valiosas para quem deseja embarcar nessa jornada. Em primeiro lugar, a empresária recomenda a identificação do que torna a abordagem da marca única e alinhada com o público-alvo, seja a proposta de valor, design inovador ou a responsabilidade social.





O segundo ponto é utilizar as redes sociais. Deve-se criar um site atrativo para exibir produtos ou serviços, aproveitando o poder do marketing digital para alcançar e envolver os clientes.





Em terceiro lugar, é necessário priorizar o networking, por meio da conexão com outros empreendedores, influenciadores e profissionais da indústria.





As parcerias estratégicas podem aumentar a visibilidade do negócio, expandindo a base de clientes, acredita a empresária Anne Garcia.