Cirurgia da enxaqueca é discutida em congresso no Brasil

(foto: Pixabay)

Desde que foi desenvolvida pelo cirurgião plástico Bahman Guyuron nos Estados Unidos, a cirurgia da enxaqueca vem sendo estudada por especialistas no mundo inteiro, a partir de 2000. No mês passado, o procedimento foi discutido no 2º Congresso Nacional BAPS, realizado em São Paulo pela Brazilian Association of Plastic Surgeons, que recebeu o doutor Paolo Rubez, pioneiro da técnica no país.