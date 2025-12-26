Música e poesia para fechar o ano

Depois das comemorações natalinas de muita introspecção, agradecimentos a Deus pelo nascimento de Jesus, união familiar e troca de presentes, o foco passa a ser a passagem de ano com toda a festa e a animação que ela traz consigo.



E é nesta vibe que o artista multifacetado Gui Praxedes será a estrela da tarde e noite deste sábado (27/12). Ele lança seu primeiro livro, “Sobre pedras e plumas”, com sessão de autógrafos das 17h às 19h, no restaurante Verdinho, no São Bento, e, em seguida, fará show com sua composição pocket Old is Cool.



Com mais de 30 anos de experiência no meio musical, Gui Praxedes é músico, compositor – compôs sua primeira letra aos 18 anos –, produtor musical, artístico e poeta. Para quem não sabe, foi o idealizador e fundador da banda Dib Six, que é destaque como uma das melhores bandas de disco music do país, desde 1993.



Mas ele também comanda outros projetos paralelos, além do seu trabalho autoral, com destaque para o mais recente, que animado muitas casas e festas da cidade, o “Old is Cool pocket show”. Gui já trabalhou ao lado de diversos músicos do cenário nacional e internacional.



Já fez abertura de shows como o de Gloria Gaynor, no ex-Chevrolet Hall, hoje ByFly; do Village People, no Metropolitan do Rio de Janeiro, e dividiu palco com 14 Bis, Milton Nascimento, Fernanda Abreu, Engenheiros do Hawaii, Biquíni e muita gente mais.



Praxedes foi tecladista em alguns show da turnê “De volta ao planeta”, do Jota Quest, tecladista da banda do Léo Jaime em apresentações no Rio e em BH, e da banda Veludo Cotelê, além de participar da coordenação e produção de cinco discos da Banda Azul, consagrada nacionalmente na música gospel, se destacando na década de 1980 como o quinto maior grupo mineiro em vendas de disco no país, ao lado de Sepultura e Milton Nascimento.



Em 2018, Gui Praxedes fez sua primeira turnê internacional, nos Estados Unidos, com shows em oito cidades, inclusive no Brazilian Day de Newark. O músico e poeta tem dezenas de composições e arranjos para grandes espetáculos teatrais, tanto infantis quanto adultos, e já foi indicado várias vezes ao prêmio de Melhor Trilha Sonora Original pelo Sinparc.



Desde a sua adolescência, Gui sempre escreveu poemas e canções, a maioria deles com um viés romântico. Recentemente, mexendo em tudo que escreveu ao longo da vida, letras de músicas, reflexões, poemas etc, sentiu um forte desejo de reunir os melhores trabalhos em um livro. Este desejo se tornou realidade e nasceu o “Sobre pedras e plumas”, editado pela Código 27, de São Paulo.



Baseada nas músicas de sua composição, que já ouvi, acredito que o livro de poesias deve estar muito bom. E como já fui em vários shows do Old is Cool posso garantir que a noite será animadíssima, um excelente esquenta para o réveillon. Imperdível.

*Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.