

A empresária matogrossense Laura Levvo, apresentou em BH, na última terça-feira, seu projeto social Jeans do Bem, uma marca de jeans de luxo. O encontro foi no Altíssimo para um grupo seleto de pessoas. Laura mostra que luxo não é a marca que você veste, mas a história que ela carrega. As peças são feitas com upcycling, em um estilo diferente, com muita personalidade e estilo. A empresária se estabeleceu cedo em Brasília, abraçou a causa social e criou o Instituto Levvo. Um dos braços do Instituto é ensinar corte e costura para mulheres em situação de vulnerabilidade. E foi daí que nasceu o Jeans do Bem. Em breve o Caderno Feminino publicará

uma matéria com a coleção.

Laura trouxe com ela a joalheira paulista Maria Fernanda Monteiro de Barros, proprietária da MF8Bijoux, marca que também carrega uma proposta social. Maria Fernanda é formada em Museologia e Arqueologia com grande experiência na área e é lea quem assina o design das peças.

Virada Cultural



A Orquestra Ouro Preto e Carlinhos Brown encerram a virada Cultural, hoje, com apresentação às 18h, no Palco Sesc na Praça da Estação. O espetáculo une a música de concerto com a força ancestral dos ritmos afro-brasileiros. Este concerto moderno já encantou milhares de pessoas em apresentações lotadas realizadas na Avenida Paulista (SP), Praia de Copacabana (RJ), Concha Acústica (BA) e Palácio das Artes (MG). Com regência do Maestro Rodrigo Toffolo, diretor artístico e regente titular da Orquestra Ouro Preto, o concerto passeia pela obra de Brown, ressaltando toda sua grandiosidade e exuberância musical. Entre as músicas que compõem o repertório estão “Amor I Love You“, “Já Sei Namorar” e “Vilarejo”, gravadas com o grupo Tribalistas, além de outros hits como “Maria de Verdade”, “Segue o Seco”, “ECT” e “A Namorada”, que ganharam novos arranjos assinados por Paulo Malheiros.



Fliparacatu



O ideal de Rodrigo de Mello Franco de Andrade será destacado na Fliparacatu, do qual é patrono na edição desse ano. Ele criou o IPHAN, na década de 1930, atuando também como escritor e historiador.

Dia 30, falarão ali sobre o assunto, os pesquisadores Clara de Andrade Alvim (filha do homenageado), Beto Mateus e Bernardo de Mello Franco.

Inscrições para projetos sociais



O Instituto Marina e Flávio Guimarães (IMFG), mantido pelo Grupo Bmg, está com inscrições abertas para seleção de projetos incentivados que promovam oportunidades de capacitação técnica e formação humana nas áreas cultural, esportiva, social e educacional. As inscrições podem ser realizadas até 12de setembro, exclusivamente pelo site da instituição w.institutomfg.com.br). O processo é totalmente gratuito. Podem se inscrever as organizações que estejam com projetos aprovados e aptos para captação em pelo menos um dos mecanismos de incentivo fiscal. Os projetos que desejam ser contemplados devem ser realizados nas cidades de Belo Horizonte – e região metropolitana – e São Paulo. Mais informações no Instagram https://www.instagram.com /p/DNTPGC5O3G7/igsh?=Mndob

cop-30 belém



Do jeito que o ramo hoteleiro e até mesmo os moradores de Belém estão abusando de preços dos alugueis e das diárias, vai ser difícil ter participantes no COP-30, em novembro. Um casal pediu nada menos que R$ 1 milhão pelo aluguel de uma de suas casas, pelos 11 dias do evento. A contra oferta foi de R$ 500 mil, que foi recusada sem nenhuma chance de negociação. Absurdo. Será que o mesmo ocorre em outros países?

Por ai...

O projeto Agosto das Artes teve momento especial com a palestra de Ricardo Giannetti, falando sobre os afrescos e detalhes artísticos de Frederico Steckel, aplicados no interior do prédio verde da Praça da Liberdade. Na ocasião, um tour de reconhecimento da restauração da obra ali realizada foi organizado pelo IEPHA, que funciona no local.

O sucesso das trilhas religiosas chegou a Minas com duas novas alternativas: os Caminhos Franciscanos e o Caminho da Agonia. O primeiro, vai de Teófilo Otoni a Itambacuri e o outro (no sul do estado) sai de Cristina e chega a Itajubá, onde está a única igreja de Nossa Senhora da Agonia, do país. O lançamento foi na feira de turismo Travel Next.

O advogado Frederico Gervásio Aburachid foi agraciado com a

medalha Israel Pinheiro, durante as comemorações dos 118 anos de fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas. Na ocasião, foi empossada a nova diretoria, liderada pelo Antônio Marcos Nohmi.

O poder do agro no Oeste do país não deixa dúvidas. A saber: durante um almoço em fazenda de Mato Grosso, cerca de 60 aeronaves (jatinhos, helicópteros, bimotores e tais) ocuparam o pátio do aeroporto particular da propriedade. E mais: em outubro, o canal GNT lança reality show mostrando o cotidiano das Poderosas do Cerrado (10 episódios) com suas ‘montanhas’ de bolsas e sapatos (linhas exclusivas) de Louis Vuitton, Dior, Chanel e afins.

Em solenidade no salão vermelho da Procuradoria-Geral de Justiça, o Mosteiro de Macaúbas recebe (dia 26) o prêmio Guardião do Patrimônio Cultural. Na lista de agraciados, também o fotografo Sebastião Salgado (post mortem), entre outros.

O Natal chegará com importados mais caros. Mesmo sem um tarifaço lusitano, as castanhas portuguesas subirão de preços por causa do fogo ardendo na península ibérica e arrasando os castanhais, às vésperas da colheita. Segue o mesmo caminho antes trilhado pelo azeite.

Uma boa notícia para quem curtiu a ótima série inglesa ‘Downton Abbey’: o terceiro e último filme do assunto chega dia 11 de setembro aos cinemas brasileiros. É um final radical: até os objetos e figurinos serão leiloados.

