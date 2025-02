Dicas úteis para a folia sem fazer um rombo no bolso

Hoje começa o carnaval. Eu estarei em casa, curtindo o descanso. Mas aqui vão algumas dicas que facilitam a vida dos leitores antes, durante e depois da folia.

O carnaval é um espetáculo de cores, brilho e animação. Nesta temporada em que a economia está em alta, foliões buscam a praticidade em visuais e roupas, refeições rápidas e segurança para curtir os dias de Momo.

Maquiagens brilhosas, unhas decoradas, penteados diferentes e fantasias dominam estes dias. Acessórios chamativos e práticos ganham destaque, garantindo conforto e atitude.



Não é somente o look que importa, mas o cuidado também: produtos para a pele, segurança para pertences e serviços que facilitam a rotina no pós-festa. Não vou falar de segurança, porque já fiz duas colunas sobre o assunto.

A maquiagem é uma das protagonistas do carnaval, não podem faltar glitter e muitas cores. Claro que vários quiosques e lojas de make up estarão abertos com ofertas diversificadas para atender a todos.



A Espaço Make, por exemplo, reforçou o estoque de pigmentos, sombras (líquida e em pó), batons metalizados, iluminadores brilhantes e tudo o que é preciso para o visual de sucesso na folia.

Pensando no look completo, as unhas também merecem atenção. Hoje, a maioria das manicures sabe fazer designs exclusivos com muito brilho, cores vibrantes e combinações ousadas.

Porém, o que não falta são adesivos e pedrinhas que você mesma pode comprar e colar.

O cabelo é o gran finale de qualquer visual. Pense em acessórios para prender os cabelos ou arranjos de cabeça. Quem quiser pode comprar um gel, passar no cabelo e jogar glitter. Use a criatividade.

Para quem planeja aproveitar os blocos de rua sem se preocupar em segurar a bebida o tempo todo, uma solução prática e original são os copos com tirante para carregar no pescoço.

Após a folia, é fundamental cuidar da pele. Sempre que chegar em casa, por mais que tenha bebido, não deixe de remover a maquiagem. Use sabonete facial, demaquilante e creme hidratante.

Ah, e não se esqueça do protetor solar antes de sair. Primeiro de tudo, passe no rosto; depois pode usar e abusar da maquiagem.

Com o calor que está fazendo, os foliões usam roupa de banho como base da fantasia. Por isso é importante passar protetor solar no corpo.

Abuse dos acessórios carnavalescos para dar um toque especial em sua fantasia. Produtos das lojas do Centro de BH podem sair bem mais em conta, assim você consegue criar um modelito para cada dia de carnaval, sem rombo no bolso.

* Isabela Teixeira da Costa/ Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.