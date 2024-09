Para marcar o início da 18ª Primavera dos Museus, que traz o tema “Museu, acessibilidade e inclusão”, o Memorial Minas Gerais Vale promove hoje, 22, uma apresentação de Bocha Paralímpica na Praça da Liberdade, das 9h30 às 10h40, dentro da ação cultural Quintal do Memorial. O evento também comemora o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado ontem. A apresentação vai contar com atletas da Associação Paradesportiva e Esportiva de Belo Horizonte (APEBH), uma instituição sem fins lucrativos fundada em 2012, que trabalha com diversas modalidades paralímpicas, incluindo Bocha Paralímpica, Tênis de Mesa Paralímpico, Goalball, Patinação Paralímpica e Vôlei Sentado. Além da Bocha Paralímpica, o Quintal do Memorial que vai até as 13h, na Praça da Liberdade, terá oficinas e espetáculo.

Nova Bossa

Quem não foi ao Nova Bossa, evento produzido pela dupla Jackie Verneiul e Kika Gontijo, no 3º piso do Mercado de Origem, não pode deixar de conferir hoje, o último dia. Dezenas de expositores de alta qualidade, coisas lindas. A maioria muito conhecidos, o que torna a visita o reencontro de amigos. Durante a semana tiveram vários minitalks no fim da tarde, sobre temas variados. Flávio Geo foi o primeiro a falar sobre viagens, ao lado de Carol Machado que complementava com a gastronomia de cada país. Escolheram país de cada um dos cinco continentes e viajamos com eles. Muito interessante. O melhor da tarde foi rever Samaritana Gontijo que desde que fechou sua loja Patra, mudou para a Fazenda. Deu para matar um pouco a saudade, ela está ótima e com um papo agradável, como sempre.

Exposição

O Parque do Palácio inaugura hoje, das 11h às 14h, a exposição Se Ser Serra, de Sérgio Marzano,

na qual ele propõe um diálogo profundo com a Serra do Curral. As obras foram compostas por elementos da serra, como terra e minerais. Brunch para convidados com performance artística às

12h. O convite é do Escritório de Arte Ruach.

Moda & vinho

Ana Paula Baptista lançou o segundo drop da coleção de verão da sua Strass, com uma tarde de vinhos, na Liber Wines, no São Pedro, de Patrícia Tobias. Foi um encontro para 28 mulheres, escolhidas a dedo, com um lanche especial, e uma palestra da stylist Juliana Guisilin que mostrou três formas de uso dos principais looks do lançamento.As convidadas foram recebidas no terraço ao ar livre com espumante, e depois desceram para a cozinha gourmet/adega para o lanche onde serviram vinho branco e

tinto, e ouviram a palestra. Todas sairam com vários mimos como lenços, taças com marcadores e borwnies.

Corridas de carro na Pampulha



As corridas de carros continuam a agitar a Pampulha. Desta vez foi na pista de pouso do aeroporto, na semana passada, forçando voos a se desviarem para Confins, outros sendo impedidos de decolar e muitos reparos na pista a serem feitos depois. O assunto está causando o maior quiproquó e fazendo repensar a questão. O público que foi ao show de Caetano e Bethânia, no Mineirão, tanto na entrada, quando na saída, não parava de comentar – de forma recriminatória – a retirada das árvores no passeio em volta do Mineirinho, por causa da corrida Stock Car que aconteceu ali. E diziam que mesmo que replantassem, quantos anos levaria para ficar como as que foram retiradas. E o pior, deixaram os buracos dos canteiros e vários pedestres estavam caindo e/ou virando os pés...

Por aí...

Sempre agitando a turma do design, Mary Arantes promove, neste domingo, expôsição e vendas de produtos feitos por vários artistas e inspirados na bandeira de BH. O objetivo é conscientizar sobre a escolha do novo pavilhão municipal, a ser feita pela população nas eleições de outubro. Pouca gente sabe disso. O evento tem parceria com o artista Caio Ronin e a renda será revertida para o projeto Flore Ser, da comunidade Vila Nova Conceição.

Uma delícia a resposta do CEO da BH Airport (Confins), Daniel Miranda, em recente entrevista, sobre quem ele considera o verdadeiro inventor do avião: o mineiro Santos Dumont ou os americanos irmãos Wright. Disse que o nome da engrenagem de suporte da aeronave já diz tudo: trem de pouso. Valeu pelo bom humor.

Os impecáveis bordados da marca Lygia Mattos tiveram coleção nova, a Branchée, lançada no Atelier Sandro Barros (São Paulo), revelando temas que conversam com os serviços de porcelana vendidos ali. São guardanapos, jogos americanos, entre outros produtos para mesa e cama. Vale lembrar que o trabalho da saudosa artista mineira prossegue, comandado por sua

filha Cláudia Mattos.

Luciano de Castro agita a turma do sapato, bolsa e vestuário para a TM Showroom, uma feira premium que ele promove há anos em São Paulo, e que terá nova edição entre 10 e 12 de novembro. As inscrições e cadastros (para lojistas) já estão abertos.

A moda de reuso, cresceu e apareceu. Teve até desfile especial na recente Semana de Moda de Londres e ganhou corner em lojas de prestigio em Nova York e Paris. Por aqui, os brechós cresceram muito no último ano, alcançando 2.650 estabelecimentos em Minas, sendo 529 só na Capital. Cerca de 60% operam com comércio físico e digital. Dados do Sebrae.

O novo petisco da moda nas reuniões informais é o pastel de vento. Isso mesmo: são capas de pasteizinhos, fritas com um dos lados abertos e servidas com vários molhos ao lado, para receberem recheios ao gosto do freguês, digo, convidado. Divertido e diferente.

Impressionante como os bons restaurantes da cidade estão ficando lotados para almoço. Se chegar sem reserva para algum deles, terá que esperar por mais de 40 minutos, em vários. Em alguns, se chegar cedo consegue lugar, mas lotam rapidamente.