As vacinas contra o câncer são um tipo de intervenção médica que visa prevenir ou tratar o câncer, estimulando o sistema imunológico do corpo a reconhecer e atacar as células cancerígenas. Existem vários tipos diferentes de vacinas contra o câncer, incluindo:





1. Vacinas preventivas (profiláticas): são concebidas para prevenir o desenvolvimento de certos tipos de cancro. Por exemplo, a vacina contra o papilomavírus humano (HPV) pode ajudar a prevenir o cancro do colo do útero e a vacina contra a hepatite B pode ajudar a prevenir o cancro do fígado.





2. Vacinas terapêuticas: são utilizadas como parte do tratamento do cancro, muitas vezes em combinação com outros tratamentos, como cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. As vacinas terapêuticas funcionam aumentando a capacidade do sistema imunológico de reconhecer e destruir as células cancerígenas. Alguns exemplos de vacinas terapêuticas contra o câncer incluem sipuleucel-T para câncer de próstata e pembrolizumabe para certos tipos de câncer avançado.





3. Vacinas personalizadas contra o câncer: são adaptadas ao cancro específico de um indivíduo, tendo em conta as mutações genéticas ou outras características únicas do seu tumor. As vacinas personalizadas contra o câncer ainda estão nos estágios iniciais de desenvolvimento e ainda não estão amplamente disponíveis.





Uma nova vacina de mRNA contra o câncer desenvolvida pela indústria farmacêutica Moderna mostrou resultados iniciais promissores em ensaios clínicos. A vacina mRNA-4359 ativa o sistema imunológico para que o mesmo identifique, atinja e destrua células tumorais. Em um ensaio de fase um com 19 pacientes, oito não apresentaram crescimento tumoral com o uso da vacina. O estudo está em andamento, alocando pacientes com melanoma e câncer de pulmão.





Detalhes do estudo





Utilizando tecnologia de mRNA, semelhante às vacinas da Covid-19, a vacina visa a treinar o sistema imunológico para atingir e destruir células cancerígenas. Denominada mRNA-4359, a vacina aproveita a mesma tecnologia usada nas vacinas contra a COVID-19 para ajudar o sistema imunológico a distinguir entre células saudáveis e cancerosas. A Moderna, conhecida por seu papel significativo no desenvolvimento de vacinas contra a COVID-19, agora estendeu sua pesquisa para o tratamento do câncer.





Em um ensaio clínico de fase um, que incluiu 19 pacientes com tumores sólidos avançados, oito pacientes não apresentaram crescimento tumoral e nenhum novo tumor se desenvolveu durante o ensaio. A vacina foi bem tolerada pelos pacientes, sem efeitos colaterais graves relatados.





Esse estudo que avalia uma imunoterapia de mRNA contra câncer é um primeiro passo importante para, esperançosamente, desenvolver um novo tratamento para pacientes com cânceres avançados. Os pesquisadores envolvidos demonstram que a terapia é bem tolerada e sem efeitos colaterais sérios e pode estimular o sistema imunológico dos pacientes a tratar o câncer de forma mais eficaz.





No entanto, os pesquisadores enfatizam que, devido ao pequeno tamanho da amostra, é muito cedo para se determinar a eficácia geral e a longo prazo desta vacina.





Direções futuras na pesquisa do câncer





O estudo agora está se concentrando em pacientes com cânceres específicos, como melanoma e câncer de pulmão de células não pequenas. O teste mRNA-4359 é parte de uma exploração mais ampla de vacinas de mRNA para tratamento de câncer. Outros esforços semelhantes incluem a vacina de mRNA personalizada da Moderna para melanoma e uma vacina contra câncer de pulmão sendo testada pela BioNTech.