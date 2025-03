Alimentos seguem pressionando a inflação

A inflação dos quinze primeiros dias de março trouxe uma boa e uma má notícia para o governo. Do lado positivo, o IPCA-15 subiu 0,64%, abaixo do esperado pelo mercado. Do negativo, chama a atenção o fato de todos os nove grupos de produtos e serviços analisados terem registrado alta, com destaque para o segmento “alimentação e bebidas”, que acelerou 1,09%. Ou seja, comer continua cada vez mais caro, e é isso o que afeta diretamente a vida das pessoas – e, por tabela, a popularidade do presidente Lula. Há outros indicadores que preocupam. Considerando o trimestre até fevereiro, a inflação está0,32 ponto percentual acima do índice projetado pelo mercado. Além disso, é consenso entre especialistas que, mais uma vez, o Brasil não cumprirá as metas inflacionárias. Esses fatores certamente exigem do Banco Central um esforço para evitar que a alta de preços saia do controle. O único remédio é manter os juros elevados.

O Banco Central já admite que a inflação brasileira ficará acima do teto da meta até pelo menos março de 2026. De acordo com o Relatório Trimestral de Política Monetária divulgado ontem pelo BC, a inflação começará a ceder de forma mais clara apenas no final de 2025. E há um culpado para isso. “Os preços da alimentação no domicílio devem seguir pressionados, mesmo com alguma moderação em alimentos industrializados em comparação com os últimos meses”, diz o documento.





A International Meal Company (IMC), operadora de redes como KFC, Pizza Hut e Frango Assado no Brasil, anunciou uma joint venture com a Kentucky Foods Chile, master franqueada do KFC na América Latina. A IMC venderá58,3% da operação brasileira do KFC por US$ 35 milhões, avaliando o ativo, portanto, em US$ 60 milhões. Os recursos serão usados para reduzir a dívida da IMC e permitir a expansão do KFC no Brasil sem investimentos diretos da empresa. A parceria prevê a abertura de 40 unidades por ano.

A Global Eggs, holding controlada pelo brasileiro Ricardo Faria, proprietário da Granja Faria, comprou a Hillandale Farms, uma das maiores fornecedoras de ovos dos Estados Unidos, por US$ 1,1 bilhão. A operação deverá dobrar a produção da Global Eggs, que faturou em2024 US$ 2 bilhões em 2024. Vale destacar que a aquisição ocorre em um momento de alta nos preços de ovos nos Estados Unidos devido a surtos recentes de gripe aviária. No Brasil, os preços do item também subiram muito em 2025.

Rapidinhas





A CVC, maior empresa de turismo da América Latina, fechou 2024 com o seu melhor resultado desde 2018. A empresa teve lucro líquido de R$ 8,5 milhões no quarto trimestre do ano passado, revertendo o prejuízo de R$ 15,4 milhões no mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2024, o lucro foi de R$53,8 milhões.





O BNDES captoucerca de R$ 1 bilhão com instituições financeiras japonesas paraapoiar projetos sustentáveis no Brasil. Os recursos serãodirecionados para o desenvolvimento de biocombustíveis e a expansãoda infraestrutura de transmissão de energia. O anúncio aconteceu emmeio à visita do presidente Lula ao Japão.





A ABB, multinacional suíça de tecnologia, planeja investir US$ 500 milhões em 2025 para expandir sua capacidade produtiva, incluindo a modernização da fábrica em Contagem, em Minas Gerais, que celebra 50 anos. Ao mesmo tempo, destinará cerca de US$ 1,5 bilhão para pesquisa e desenvolvimento, com foco em eletrificação.

A finlandesaWärtsilä, uma das maiores empresas de equipamentos navais do mundo,fará o primeiro teste comercial de um motor a etanol para geraçãode energia elétrica em larga escala. O projeto será realizado noBrasil, em parceria com Energética Suape II, controlada pelo Grupo4M. Segundo a Wärtsilä, os testes começarão em 2026.

