Petrobras confirma descoberta de petróleo no pré-sal da Bacia de Campos

A Petrobras confirmou a presença de hidrocarbonetos em um poço exploratório no bloco Norte de Brava, localizado no pré-sal da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Ainda em fase preliminar, a descoberta é significativa, pois pode ampliar as reservas nacionais de petróleo e gás. O próximo passo da petrolífera é avaliar o potencial do poço e decidir como será feita a sua exploração. Há poucos dias, a empresa anunciou outra descoberta de hidrocarbonetos, desta vez no pré-sal da Bacia de Santos.

Trabalhadores resistem ao fim do home office

Nos últimos meses, um movimento ganhou força no mundo corporativo: a volta ao trabalho presencial de segunda a sexta-feira. Profissionais de diversas áreas vêm sendo obrigados a abandonar o home office, inclusive sob ameaça de demissão. As chefias argumentam que a labuta à distância interfere na produtividade e impede a disseminação da cultura e dos valores das companhias. Por outro lado, os subordinados afirmam que o home office é um benefício conquistado e que eliminá-lo deveria resultar em algum tipo de compensação. A realidade é que as pessoas não querem abrir mão de trabalhar alguns dias da semana em casa. Uma pesquisa recente da FIA Business School comprova isso: 94% dos entrevistados afirmaram que a jornada remota melhorou suas vidas. A oposição entre chefes e subordinados tende a se agravar. Quer um exemplo? Amanhã, funcionários da Petrobras farão uma paralisação de 24 horas. Uma das reivindicações dos grevistas é a continuidade do home office.

Conexia Educação leva gestores escolares brasileiros a Madri

Enquanto o Brasil debate o turismo educacional por meio do Projeto de Lei 2849/24, a Conexia Educação, do empresário Chaim Zaher, vai levar gestores de escolas brasileiras para conhecer práticas pedagógicas de instituições inovadoras em Madri, na Espanha. A jornada ocorrerá de 30 de março a 5 de abril. Em tramitação na Câmara dos Deputados, o PL 2849/24 propõe a criação de um programa para estimular visitas de alunos de escolas públicas a locais de relevância histórica, turística e ambiental.

Brasil recebe missão japonesa para ampliar exportações de carnes

Nos próximos dias, especialistas japoneses em saúde animal deverão desembarcar no Brasil para avaliar o sistema de inspeção sanitária do país. Trata-se de um passo crucial para abrir o mercado japonês à carne bovina brasileira e expandir as exportações de carne suína, atualmente limitadas ao estado de Santa Catarina. Além disso, os dois países também assinaram uma carta de intenções que prevê a troca de informações e apoio técnico para a recuperação de pastagens degradadas no Brasil.

Rapidinhas

Os preços das passagens aéreas iniciaram 2025 em queda no Brasil. De acordo com levantamento realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em janeiro o valor médio dos bilhetes foi de R$ 645,20 – trata-se da menor cifra desde agosto de 2024. Outro dado interessante da pesquisa: 52% das passagens custaram menos de R$ 500.





A Marcopolo, maior fabricante de componentes e carrocerias de ônibus do Brasil, conclui nesta semana a venda de 212 veículos para a Parvi Transportes. Fundada há três décadas, a Parvi atua em seis estados brasileiros (Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará e Pernambuco). O valor do negócio não foi revelado.





A Marfrig, uma das maiores empresas de proteínas animais do mundo, concluiu a compra de unidades de confinamento de gado e produção agrícola da MFG Agropecuária, em um negócio de R$ 48 milhões. Segundo a empresa, o investimento otimiza seus processos produtivos e garante o fornecimento de gado de alta qualidade.





Nos últimos dias, o preço do milho atingiu o maior nível no Brasil desde abril de 2022. Fatores como oferta limitada, demanda em alta e estoques em baixa foram responsáveis pela disparada dos valores. O preço da saca superou os R$ 90, conforme dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Em janeiro, a saca custava R$ 72.

