Indústria leva a Alckmin pauta sobre normas psicossociais e Bolsa Família

Em reunião com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, cobrou medidas do governo para impulsionar a indústria nacional. A prorrogação das normas psicossociais no ambiente de trabalho e a adequação do programa Bolsa Família ao mercado formal estão entre os principais pontos discutidos. Roscoe enfatizou a necessidade de ampliar o prazo para a implementação das normas psicossociais, para que as empresas se adaptem às novas exigências. Em relação ao Bolsa Família, o presidente da Fiemg defendeu ajustes no programa para facilitar a transição dos beneficiários para o mercado formal de trabalho, tendo em vista situações em que evitam assinar carteira com receio de perder o benefício. “O Alckmin sabe que não há desenvolvimento social sem política industrial”, diz Roscoe. “Por isso, garantiu que dará atenção às propostas, e se mostrou disposto a buscar soluções para os desafios apresentados.”

Brasil se firma como potência global dos videogames

A paixão dos brasileiros por games impressiona. Segundo a 12ª edição da Pesquisa Game Brasil (PGB), 83% são adeptos de jogos digitais. Na pesquisa anterior, feita em 2024, o índice era de 74%. Além disso, 89% consideram os games uma das principais formas de entretenimento. Uma surpresa: as mulheres representam 53% dos jogadores. O levantamento confirma a força do Brasil nesse setor. Estudos internacionais revelam que somos um dos maiores mercados do mundo para videogames.

Recordes na Bolsa evidenciam confiança renovada dos investidores

Dezessete ações negociadas na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, com volume médio diário acima de R$ 5 milhões, bateram recordes de preço em março de 2025 – um sinal inequívoco do otimismo dos investidores. Segundo o levantamento realizado pela consultoria Elos Ayta, os ativos pertencem a 13 setores, com destaque para energia elétrica, bancos, seguradoras e incorporadoras. Aura 360, do setor de minerais metálicos, e a incorporadora Cury lideram os ganhos do ano, com altas acima de 40%.

Embraer fecha venda bilionária de jatos para a japonesa ANA

A Embraer, terceira maior fabricante mundial de aeronaves, segue em voo de brigadeiro em 2025. Durante a viagem oficial do presidente Lula ao Japão, a empresa anunciou a venda de 15 aviões para a All Nippon Airways (ANA), a principal companhia aérea do país, em um negócio que poderá chegar a quase R$ 10 bilhões. O acordo prevê o fornecimento de 15 jatos E-190, com a possibilidade de outras cinco unidades adicionais. Os aviões serão repassadas à ANA a partir de 2028.

“Não consigo enxergar um cenário de recessão nos Estados Unidos, mas obviamente é algo que precisa ser acompanhado”

Guilherme Mello

Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda

Rapidinhas

O avanço do mercado financeiro brasileiro tem atraído cada vez mais profissionais para o setor. No primeiro bimestre de 2025, o número de matrículas feitas em cursos preparatórios para certificações na área aumentou 50% versus igual período de 2024. A pesquisa é da T2, empresa especializada em educação financeira.

O número de brasileiros com aluguel atrasado está em queda. Em fevereiro, a taxa de inadimplência em imóveis residenciais e comerciais recuou para 3,17%, ante 3,44% em janeiro, conforme o Índice Superlógica, feito pela plataforma soluções financeiras para o setor imobiliário. O estudo levantou informações de 800 mil pessoas.

Os suecos adotaram uma medida radical contra o aumento galopante dos preços dos alimentos: o boicote a grandes redes de supermercados. O movimento começou como uma brincadeira no TikTok, mas acabou ganhando a adesão de milhares de pessoas. De acordo com os supermercados, a disparada de preços é resultado das mudanças climáticas.

A Petrobras faz uma ponderação em relação à nota “Trabalhadores resistem ao fim do home office”, publicada ontem neste espaço. Segundo a empresa, o sistema de home office será mantido. “A partir de 7 de abril, serão dois dias de home office e três presenciais. Atualmente, são dois dias presenciais e três em home office.”

9,5%

é quanto aumentaram os preços dos ovos de Páscoa em 2025 na comparação com 2024, segundo levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)

