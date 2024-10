Um importante gestor de recursos, que chegou a se animar com os primeiros meses da administração Lula, diz que está decepcionado com o “excesso de promessas” feitas nas últimas semanas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Chegamos naquele momento em que não adianta falar mais, é preciso agir com firmeza”, afirma o profissional do mercado financeiro.

“Haddad fala que é preciso cortar gastos, mas onde está a proposta efetiva? O que será feito? Quando? Quanto será cortado? Ficamos apenas no campo da especulação, e isso é péssimo para a credibilidade do país.” Ele argumenta que essa é uma das razões para a debandada de capital estrangeiro da bolsa brasileira, que vem sendo preterida por destinos como Turquia e até Argentina. Em setembro, o Brasil teve déficit de US$ 6,5 bilhões em transações correntes. Para efeito comparativo, no mesmo mês do ano passado houve superávit de US$ 268 milhões.

“O corte de gastos será necessário para que o arcabouço fiscal seja cumprido”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda







Eve capta US$ 50 milhões do Citibank



A indústria financeira está entusiasmada com o futuro da brasileira Eve, fabricante de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (conhecidas pela sigla eVTOL). A empresa controlada pela Embraer levantou US$ 50 milhões junto ao banco americano Citibank. Segundo a startup, os recursos serão integralmente usados no desenvolvimento do “carro voador”. Há duas semanas, a Eve assinou um contato de financiamento de R$ 500 milhões com o BNDES para a construção de uma fábrica em Taubaté (SP).





Postos Texaco voltam ao Brasil pelas mãos do Grupo Ultra



O Grupo Ultra, dono dos postos Ipiranga e da Ultragaz, inaugura hoje, em Palhoça (SC), o primeiro posto Texaco no Brasil após a saída da bandeira do país, em 2008. Agora, a ideia é levar a marca Texaco para novas praças, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. A Texaco voltou após uma pesquisa feita pelo Grupo Ultra descobrir que é a quarta marca de postos mais lembrada pelos brasileiros, atrás de Ipiranga, Shell e BR. Atualmente, o Grupo Ultra possui 5,9 mil postos de combustíveis no país.





Airbus vê lucro aumentar no terceiro trimestre



Enquanto a fabricante americana de aeronaves Boeing enfrenta dificuldades, a rival francesa Airbus contabiliza bons resultados no terceiro trimestre do ano. As receitas da empresa somaram 15,7 bilhões de euros entre julho e setembro, um crescimento de 5% versus o mesmo período de 2023. Por sua vez, o lucro totalizou 983 milhões de euros, resultado que supera em 22% o desempenho de um ano atrás. No ano, a Airbus já entregou 497 aviões e, de julho a setembro, recebeu 340 novos pedidos.

Michelle Bolsonaro deve lançar candidatura ao Senado em 2026





Rapidinhas



A montadora chinesa BYD alcançou um feito notável. Pela primeira vez na história, ultrapassou a americana Tesla pelo critério de faturamento. No terceiro trimestre do ano, suas receitas alcançaram US$ 28,2 bilhões, acima dos US$ 25,2 bilhões obtidos pela rival. Com veículos elétricos e preços acessíveis, a BYD desafia a indústria do setor.





Recorde atrás de recorde. É assim que se define a escalada de juros cobrados pelas instituições financeiras no cartão de crédito rotativo para pessoas físicas. Em setembro, a taxa anual chegou a 438,42%. De acordo com levantamento do Banco Central, trata-se do maior nível desde dezembro do ano passado





A Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) identificou as cidades brasileiras que se destacaram nos lançamentos de imóveis no primeiro semestre de 2024. Rio de Janeiro (RJ), Aracaju (SE) e Fortaleza (CE) lideraram o ranking, com altas respectivas de 115%, 112% e 89% versus igual intervalo de 2024.





Nos últimos 12 meses, os brasileiros foram vítimas de aproximadamente 700 milhões de ataques cibernéticos, o que dá a absurda média de 1.379 tentativas de golpe por minuto, segundo novo levantamento realizado pela empresa de segurança Kaspersky. Com isso, ingressamos na trágica lista das nações mais expostas a fraudes digitais.

PT e governo têm que avançar na disputa digital, diz ministro de Lula





27%

é quanto crescerá a produção brasileira de grãos nos próximos 10 anos, segundo estudo do Ministério da Agricultura em parceria com a Embrapa