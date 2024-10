Eis aqui um desafio para o futuro chefe do BC, Gabriel Galípolo. Ele resistirá à pressão do presidente Lula e de outras lideranças petistas

A inflação brasileira voltou a trazer preocupação para analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central. Eles aumentaram a projeção do IPCA, a inflação oficial do país, em 2024 – foi o quarto avanço consecutivo da estimativa, de acordo com o novo Boletim Focus. Com isso, o IPCA deverá encerrar o ano em 4,55%, superando o limite de tolerância determinado pelo Conselho Monetário Nacional (CNM), que é de 4,5%. O provável estouro da meta poderá levar ao aumento da taxa de juros pelo Banco Central ou, no mínimo, resultará na manutenção da Selic, a taxa básica da economia, em patamares elevados. Eis aqui um desafio para o futuro chefe do BC, Gabriel Galípolo. Ele resistirá à pressão do presidente Lula e de outras lideranças petistas para que a autarquia reduza a Selic? Roberto Campos Neto, o atual presidente do BC, foi atacado de várias maneiras por integrantes do governo, mas resistiu. Galípolo fará o mesmo?

Simone Tebet, afirmou que a única maneira de viabilizar programas sociais é equilibrar as contas públicas Mauro Pimentel/AFP – 7/12/23



Tebet defende corte de gastos públicos

Enfim, uma voz do governo decidiu defender, de forma mais incisiva, o indispensável corte de gastos. Durante o 7º Fórum Brasil de Investimentos, evento realizado em São Paulo, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que a única maneira de viabilizar programas sociais é equilibrar as contas públicas. “Não existe social sem fiscal”, afirmou. “Os números estão mostrando que tudo que tinha que dar certo, deu. Só falta uma coisa: ter coragem de cortar aquilo que é ineficiente.”



Volkswagen considera fechar fábricas na Alemanha

Em meio a um programa radical de cortes de custos em suas diversas operações no mundo, a montadora Volkswagen avalia agora medidas ainda mais drásticas: fechar três fábricas na Alemanha e eliminar aproximadamente 300 mil postos de trabalho. A empresa vem sofrendo com a concorrência chinesa, especialmente no segmento de veículos elétricos, e resultados fracos de vendas. “Não somos suficientemente produtivos em nossas instalações alemãs”, afirmou o presidente da marca VW, Thomas Schäfer.



Vale vai investir US$ 600 milhões no Oriente Médio

A brasileira Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, vai investir US$ 600 milhões na construção de uma usina de beneficiamento de minério em Omã, no Oriente Médio. O projeto será executado em parceria com a chinesa Jinnan Steel Group, com previsão de inauguração em 2027. “Estamos fortalecendo nossa capacidade de atender à crescente demanda global por minério de ferro de alta qualidade e expandindo ainda mais a nossa exposição na região do Oriente Médio”, disse Gustavo Pimenta, CEO da Vale.

Com salário de até R$ 30 mil, auditores da Receita param por reajuste

Mark Cuban, Bilionário americano, dono do time de basquete Dallas Mavericks e de empresas nos setores de mídia, finanças e tecnologia AFP

“Donald Trump é o Grinch que quer roubar o Natal”



Mark Cuban, Bilionário americano, dono do time de basquete Dallas Mavericks e de empresas nos setores de mídia, finanças e tecnologia

Empresas listadas podem estar driblando regras do Ministério de Fazenda e violando Código do Consumidor

RAPIDINHAS



Os 51,4 milhões de brasileiros que possuem planos de saúde poderão ter mais fôlego financeiro em 2025. Com a queda da inflação médica e o retorno do lucro das operadoras, a tendência é de que os reajustes sejam menores do que os observados nos últimos anos. No primeiro semestre, as empresas do setor lucraram R$ 2,5 bilhões.

••

As fintechs representam uma ameaça para os bancos tradicionais no ramo de meios de pagamento. Pelo menos é isso o que diz um estudo feito pela consultoria Boston Consulting Group. Segundo a pesquisa, existem 6,5 mil fintechs de pagamentos no mundo, que receberam US$ 125 bilhões em investimentos nos últimos 25 anos.

•••

O governo brasileiro apresentou a nova versão do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, que tem como missão restaurar 12 milhões de hectares até 2030. Uma das ideias é criar uma plataforma de monitoramento de áreas recuperadas a partir de tecnologias de sensoriamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Preço de sepultamento aumenta mais de 30% em BH

•••

IFood foi responsável pela geração de 900 mil postos de trabalho em 2023 Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press – 16/4/20

Um estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mostrou que o iFood foi responsável pela geração de 900 mil postos de trabalho em 2023. Apenas no Distrito Federal, foram 15,9 mil. O ecossistema econômico do iFood movimentou R$ 110,7 bilhões em 2023, distribuídos por toda a cadeia produtiva.