Comunicadora, trabalha com desenvolvimento humano, atuando em terapia sistêmica, mentoria positiva e coaching de vida e carreira

Existem atividades que nos envolvem de tal maneira que perdemos a noção do tempo. Podemos passar horas lendo um livro, cuidando de um jardim, preparando uma receita, praticando um esporte, tocando um instrumento ou desenvolvendo um projeto sem perceber quanto tempo se passou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Durante esses momentos, nossa atenção está concentrada naquilo que fazemos. As preocupações ficam temporariamente em segundo plano e experimentamos uma sensação de envolvimento que independe de alcançar um resultado.



Essa experiência está relacionada ao engajamento, o E, de Engagement, uma das dimensões do bem-estar apresentadas pelo psicólogo Martin Seligman no modelo PERMA.



O engajamento representa a capacidade de nos envolvermos profundamente em atividades que mobilizam nossas habilidades, despertam interesse e exigem nossa atenção.



Um dos pesquisadores que contribuíram para essa compreensão foi o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que estudou o chamado estado de flow, também conhecido como estado de fluxo.



O flow acontece quando estamos tão envolvidos em uma atividade que nossa atenção se concentra intensamente naquilo que fazemos. Uma de suas condições mais importantes é a relação entre o desafio apresentado e as habilidades que possuímos para enfrentá-lo.



Quando uma atividade exige muito mais do que somos capazes de realizar naquele momento, podemos experimentar ansiedade, frustração ou desânimo. Por outro lado, quando é simples demais para nossas capacidades, pode provocar tédio e desinteresse.

O estado de fluxo é favorecido quando existe um equilíbrio entre desafio e habilidade, especialmente quando a atividade exige concentração, apresenta objetivos claros e permite perceber como estamos nos saindo.



Pense em alguém que está aprendendo a tocar um instrumento musical. No início, executar uma música complexa pode parecer impossível. A dificuldade é tão grande que a pessoa se sente frustrada e pensa em desistir.



Com a prática, desenvolve habilidades e consegue executar músicas que antes pareciam difíceis. Aquilo que exigia grande esforço passa a ser realizado com mais facilidade.



Por outro lado, se continuar repetindo apenas exercícios que já domina, poderá perder o interesse. Novos desafios serão necessários para manter o envolvimento.



A relação entre desafio e capacidade também pode ser observada no trabalho, nos estudos, nas atividades esportivas e em diferentes interesses pessoais.



O engajamento pode surgir em atividades que não proporcionam reconhecimento social ou retorno financeiro. Uma pessoa pode experimentar profundo envolvimento ao restaurar um móvel antigo, enquanto outra encontra satisfação ao cuidar de um jardim, estudar um assunto ou participar de um projeto coletivo.



Essas experiências permitem utilizar nossas capacidades e concentrar a atenção naquilo que fazemos.



Na rotina profissional, entretanto, podemos passar o dia inteiro cumprindo tarefas, respondendo mensagens, participando de reuniões e resolvendo problemas sem experimentar esse envolvimento.



A agenda está cheia, mas nossa atenção permanece fragmentada. Executamos uma tarefa enquanto pensamos na próxima, interrompemos constantemente o que estamos fazendo e chegamos ao final do dia com a sensação de termos realizado muito, embora poucas atividades tenham recebido nossa atenção por inteiro.



Essa diferença merece atenção em uma sociedade que frequentemente associa produtividade à qualidade de vida.

O modelo PERMA apresenta outra dimensão relacionada a esse tema: a realização, representada pela letra A, de Accomplishment.



A realização envolve a busca por objetivos, o desenvolvimento de competências, a superação de desafios e a percepção de progresso.



Aprender um idioma, concluir uma formação, desenvolver uma habilidade, construir uma carreira ou concretizar um projeto pessoal são experiências que podem contribuir para nosso senso de realização.



Engajamento e realização oferecem contribuições distintas ao bem-estar. Podemos nos envolver profundamente em uma atividade sem buscar uma conquista específica. Da mesma forma, podemos alcançar resultados importantes sem encontrar satisfação no processo que nos levou até eles.



Imagine um profissional que passou anos trabalhando para conquistar determinada posição. Durante esse período, concentrou seus esforços na promoção desejada, adiou interesses pessoais e dedicou grande parte do tempo às exigências da carreira.



Quando finalmente alcança o objetivo, experimenta satisfação, mas logo começa a pensar na próxima conquista. O resultado foi alcançado, porém a experiência de realização durou pouco.



Outra experiência é a de alguém que começa a correr porque deseja completar uma prova de dez quilômetros. Concluir a distância representa uma realização, mas essa pessoa também pode descobrir satisfação nos treinos, na evolução gradual de suas capacidades e no prazer de praticar a atividade.



Nesse caso, o percurso e o resultado contribuem para o bem-estar de maneiras distintas.



O engajamento nos aproxima da experiência presente. A realização nos permite reconhecer avanços, desenvolver competências e concretizar objetivos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Uma vida satisfatória se constrói tanto pelas conquistas que alcançamos quanto pela maneira como nos envolvemos com aquilo que fazemos ao longo do caminho.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.