Comunicadora, trabalha com desenvolvimento humano, atuando em terapia sistêmica, mentoria positiva e coaching de vida e carreira

Passamos boa parte da vida buscando a felicidade. Fazemos planos, estabelecemos objetivos, investimos em relacionamentos e perseguimos conquistas que acreditamos que nos farão felizes. Mas o que acontece quando finalmente vivemos aquilo que tanto desejamos? Conseguimos aproveitar ou encontramos novos motivos para nos preocupar?



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É curioso perceber como podemos desejar tanto a felicidade e, ao mesmo tempo, dificuldade para desfrutá-la.

Há pessoas que, quando tudo parece estar bem, começam a sentir medo de que alguma coisa ruim aconteça. Diante de uma conquista, de uma fase tranquila ou de uma experiência especialmente feliz, passam a imaginar o que poderá dar errado.

Quem nunca ouviu alguém dizer: “Está tudo tão bem que até dá medo”.

Em vez de aproveitar o que está acontecendo, antecipamos possíveis perdas e decepções, acreditando que essa preocupação poderá nos preparar para enfrentá-las. Entretanto, nos preocuparmos com o que ainda não aconteceu não diminui a tristeza que poderemos sentir depois, mas pode nos impedir de aproveitar os momentos bons que estamos vivendo.

Também existe a culpa de ser feliz.

Ela pode surgir quando conquistamos algo que pessoas próximas ainda não conseguiram, quando temos oportunidades que nossos pais não tiveram ou quando estamos vivendo uma fase boa enquanto alguém que amamos enfrenta dificuldades.

Em algumas famílias, aprendemos, mesmo sem que isso seja dito claramente, que compartilhar o sofrimento é uma maneira de demonstrar amor e solidariedade. Viver uma realidade diferente daquela de nossos familiares pode despertar culpa, como se a nossa felicidade representasse falta de consideração pelo que estão vivendo.

Mas não precisamos repetir as vivências de quem amamos para demonstrar que fazemos parte daquela família. Podemos reconhecer a história de nossos pais, respeitar suas escolhas e permitir que nossa vida siga caminhos diferentes.

A nossa felicidade não diminui o sofrimento do outro, assim como a nossa tristeza não é capaz de eliminá-lo. Podemos oferecer apoio, cuidado e presença a quem está passando por momentos difíceis sem precisar abrir mão daquilo que nos faz bem.

Outra dificuldade aparece na maneira como condicionamos a felicidade às conquistas futuras.

Quando conseguir aquele emprego, quando comprar minha casa, quando meus filhos estiverem encaminhados, quando tiver mais dinheiro, quando resolver meus problemas...

A lista parece não fim.

E, quando finalmente alcançamos aquilo que desejávamos, nem sempre conseguimos aproveitar. Rapidamente, outro objetivo ocupa seu lugar, surge uma nova preocupação e a satisfação com o que foi conquistado perde espaço.

Assim, passamos boa parte da vida esperando por uma felicidade que insistimos em colocar no futuro.

Nessa espera, não raro deixamos de perceber os pequenos acontecimentos que nos proporcionam alegria e satisfação ao longo do dia.

Em meu consultório, uma das práticas que proponho aos pacientes é o Diário da Gratidão. O exercício consiste em identificar, ao longo do dia, situações que proporcionaram algum momento de alegria, satisfação ou bem-estar.

Não precisam ser grandes acontecimentos. Conseguir uma vaga de estacionamento quando estamos atrasados, preparar uma receita que dá certo, perceber uma planta florescendo no jardim, encontrar inesperadamente um amigo, receber um telefonema querido ou conseguir comprar o ingresso para um show que desejávamos assistir.

São situações comuns, que frequentemente passam despercebidas porque estamos ocupados com aquilo que ainda precisamos resolver.

O exercício não significa ignorar as dificuldades nem encontrar motivos para estar feliz todos os dias. É uma maneira de prestar atenção àquilo que também acontece de bom, mesmo em meio às preocupações e aos desafios da vida.

Existe um antigo ensinamento, conhecido pela expressão “Isto também passará”, que nos lembra de que nada permanece exatamente como está.

Costumamos recorrer a essa ideia nos momentos difíceis para lembrar que o sofrimento não durará para sempre. Entretanto, ela também se aplica aos momentos felizes. A alegria de uma conquista, um encontro especial ou uma fase tranquila da vida também passam.

Saber disso não precisa despertar medo ou tristeza. Pelo contrário, pode nos ajudar a valorizar aquilo que estamos vivendo, sem antecipar sua perda.

Ser feliz não significa uma vida sem problemas, conflitos ou preocupações. Podemos experimentar alegria em uma área da vida enquanto enfrentamos dificuldades em outra. Podemos estar satisfeitos com nossas escolhas e continuar desejando mudanças.

Não precisamos esperar que tudo esteja bem para reconhecer aquilo que está bem.

A felicidade não é um estado permanente, nem uma garantia de que nada ruim acontecerá. Ela faz parte de uma vida que também inclui frustrações, mudanças e perdas.

Permitir-se ser feliz é reconhecer e aproveitar os momentos bons, sem culpa pelo que temos, sem medo do que poderá acontecer e sem transformar cada conquista em uma nova cobrança.

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Passamos tanto tempo buscando a felicidade que precisamos aprender a não deixá-la passar quando ela se faz presente.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.