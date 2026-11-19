Comunicadora, trabalha com desenvolvimento humano, atuando em terapia sistêmica, mentoria positiva e coaching de vida e carreira

Quando pensamos em felicidade, costumamos associá-la aos momentos em que tudo parece estar bem. Uma conquista, uma boa notícia, uma viagem, um encontro especial ou a realização de um desejo. São experiências que nos proporcionam alegria e satisfação, mas que não permanecem o tempo inteiro.



Se a felicidade dependesse exclusivamente desses acontecimentos, passaríamos boa parte da vida aguardando a próxima ocasião favorável para nos sentirmos bem.



A Psicologia Positiva nos convida a ampliar essa compreensão. Enquanto a Psicologia tradicionalmente dedicou grande atenção ao sofrimento psicológico e às dificuldades humanas, a Psicologia Positiva ampliou o campo de investigação ao estudar cientificamente os fatores que contribuem para o bem-estar, as forças pessoais e as condições que favorecem uma vida significativa.



Um dos principais nomes dessa área é o psicólogo norte-americano Martin Seligman, que inicialmente desenvolveu uma teoria da felicidade baseada em três elementos: emoções positivas, engajamento e significado.



Posteriormente, Seligman ampliou sua proposta. Em seu livro "Florescer", publicado em 2011, passou a considerar o bem-estar como um conceito mais abrangente, organizado em cinco dimensões: emoções positivas, engajamento, relacionamentos, significado e realização. Esse modelo ficou conhecido como PERMA, sigla formada pelas iniciais, em inglês, dos cinco elementos que o compõem.



A mudança representa uma compreensão importante: sentir felicidade e construir uma vida com bem-estar são experiências relacionadas, mas não equivalentes.



É nessa perspectiva que surge o conceito de florescimento humano, associado ao desenvolvimento de diferentes aspectos da vida que contribuem para o bem-estar. Podemos encontrar significado em nossas escolhas, desenvolver competências, cultivar relações e reconhecer realizações mesmo quando enfrentamos dificuldades.



A partir de , iniciamos na coluna Reinvente-se a série “Florescer é mais do que ser feliz”. Ao longo de cinco semanas, vamos aprofundar a compreensão sobre os diferentes aspectos do bem-estar e refletir sobre como eles se manifestam em nossas escolhas, relações e experiências cotidianas.



Há algum tempo, escrevi nesta coluna sobre a chamada Pizza da Felicidade, uma representação desenvolvida a partir dos estudos da psicóloga Sonja Lyubomirsky e seus colaboradores.



O modelo ficou conhecido por sugerir que 50% das diferenças individuais de felicidade estariam associados a fatores genéticos, 10% às circunstâncias da vida e 40% às atividades intencionais.





Pesquisas posteriores questionaram a precisão desses percentuais e demonstraram que genética, circunstâncias e comportamentos interagem de maneira mais complexa. Não podemos, portanto, afirmar que controlamos exatamente 40% da nossa felicidade.



Permanece, porém, uma reflexão importante: nossas escolhas e comportamentos podem contribuir para o nosso bem-estar, embora não determinem tudo o que sentimos ou vivemos.

Entre os componentes do PERMA, o primeiro é representado pela letra P, de Positive Emotions, ou emoções positivas.



Alegria, gratidão, serenidade, esperança, interesse e contentamento fazem parte dessas experiências. Elas não precisam ser intensas, extraordinárias ou constantes. Também estão presentes nos pequenos acontecimentos do cotidiano.



Uma conversa agradável, uma refeição compartilhada, uma música que desperta boas lembranças, uma caminhada ou a satisfação de concluir uma atividade podem proporcionar emoções positivas.



Entretanto, podemos atravessar um dia inteiro concentrados no que falta resolver, no que não aconteceu como esperávamos ou naquilo que ainda precisamos conquistar. No final, temos a impressão de que nada de bom aconteceu, embora pequenos momentos agradáveis tenham feito parte daquele dia.



Uma prática apresentada na publicação anterior é o Diário da Gratidão. A proposta é reservar alguns minutos para registrar acontecimentos do cotidiano pelos quais sentimos gratidão, inclusive aqueles que parecem pouco importantes.



Encontrar uma vaga quando estamos atrasados, receber uma ligação inesperada de alguém de quem gostamos, preparar uma receita que deu certo ou perceber que uma planta floresceu são experiências simples que podem passar despercebidas.



A gratidão amplia nossa atenção para aspectos da experiência que merecem ser reconhecidos, mesmo quando enfrentamos problemas.



As emoções desagradáveis também fazem parte da vida. Tristeza, medo, raiva e frustração cumprem funções importantes, e a experiência do bem-estar comporta essa diversidade de sentimentos.



Além disso, nossas possibilidades de florescimento são influenciadas pelas condições em que vivemos. Saúde, recursos financeiros, segurança, oportunidades e relações sociais participam dessa construção, juntamente com nossas escolhas e comportamentos.



Nas próximas semanas, vamos explorar os demais componentes do PERMA e compreender como eles se relacionam na construção do bem-estar.



A felicidade pode estar presente em momentos especiais, mas a construção de uma vida satisfatória envolve também aquilo que desenvolvemos, as relações que cultivamos, os sentidos que encontramos e as possibilidades que reconhecemos em nossa própria história.



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