O trabalho como fonte de reconciliação e sentido

é o Dia do Trabalho. Essa data nos convida a refletir sobre o trabalho — não apenas como obrigação ou fonte de renda, mas como expressão da nossa história, dos vínculos familiares e dos caminhos que trilhamos na vida.

Em maio de 2023, escrevi sobre esse tema em outra coluna. , ele continua presente nas falas de muitos pacientes que atendo. Por isso, senti a necessidade de revisitá-lo, ampliando perspectivas e conectando ideias às vivências que a escuta terapêutica tem revelado com mais clareza.

Afinal, o que vem a ser trabalho?

Inicialmente, podemos compreendê-lo como um conjunto de atividades realizadas para alcançar um objetivo. Há trabalhos acadêmicos, voluntários, sociais, ésticos, manuais ou artísticos. Trabalhar, portanto, é exercer uma determinada atividade, com ou sem remuneração.

Emprego é uma forma de transformar a atividade física ou mental em remuneração. Já a profissão diz respeito à área de atuação na qual o indivíduo se dedica, desenvolvendo conhecimento e prática para adquirir expertise.

Mário Sérgio Cortella nos ajuda a distinguir bem esses conceitos:

“A gente pode entender emprego como meio, mas trabalho, jamais. (...) Trabalho é fonte de vida, emprego é fonte de renda. Meu trabalho é aquilo que faço para que minha vida tenha sentido.”

Cortella destaca ainda que o ideal é quando o emprego coincide com o trabalho — quando o que nos dá sustento também alimenta nossa alma. E se isso não acontece, é preciso atenção. Trabalhar não pode ser sinônimo de sofrimento contínuo. Nesse caso, é urgente rever o sentido que estamos atribuindo ao que fazemos.

Leandro Karnal chama de “suicídio ético do século 21” a expressão que muitos repetem: “estou me matando de tanto trabalhar.”

É possível, sim, trabalhar com algo de que não se gosta momentaneamente, com clareza de que se trata de uma transição para alcançar algo maior. A consciência do caminho torna a travessia mais leve.

Se o trabalho ocupa 3/5 da nossa vida, tratá-lo apenas como fardo compromete a experiência como um todo. Sentir cansaço, frustração e esgotamento em alguns momentos é parte do processo. Mas é essencial refletir: o que estou fazendo comigo ao permanecer neste lugar?

A escolha de uma profissão ou de um ofício está além do valor social: é uma necessidade humana. Tornar-se útil e produtivo aos sistemas aos quais pertencemos — familiar, profissional, social — é uma forma de nutrir nossa identidade, contribuindo com nossos dons, habilidades e valores.

Para aqueles que não conseguem se encontrar na profissão, ou não sentem força para caminhar na vida, a visão sistêmica oferece pistas. Bert Hellinger, criador das constelações familiares, afirma que o êxito profissional está profundamente ligado à relação com os nossos pais.

Segundo ele, dificuldades como indecisão profissional, desmotivação, sabotagem ou desistência recorrente podem revelar enredamentos com a história familiar. Hellinger ensina que o trabalho é o pai, a profissão é a mãe. Quando há reconciliação com esses vínculos — sobretudo com a mãe —, há também uma liberação de energia vital para a vida e para o trabalho.

“Nosso sucesso começa com a nossa mãe, e quem o sustenta é o pai”, diz Hellinger.

É preciso também observar como encerramos ciclos: como saímos das empresas, como nos despedimos de antigos projetos e o que guardamos dessas experiências. Dores mal resolvidas, mágoas ou lealdades inconscientes podem influenciar silenciosamente o presente profissional.

Nosso trabalho é uma forma de estar no mundo, de nos reconhecermos e sermos reconhecidos. E por isso, talvez seja o momento de mudar a lógica do “trabalhar para ser feliz” para a experiência do “ser feliz enquanto se trabalha”.

A felicidade não está lá na frente, quando tudo der certo. Ela pode estar aqui, agora, inclusive no que fazemos.

E talvez, o ponto de partida para essa mudança seja a coragem de parar por alguns minutos e se escutar. Reserve um momento silencioso, respire fundo e reflita:

– Que escolha profissional você faria , se pudesse se escutar sem medo?

– Como você tem se despedido dos lugares e projetos pelos quais já passou?

– Seu trabalho reflete quem você é ou quem esperam que você seja?

– Que sentido o trabalho tem tido para você neste momento da vida?

– Ao que você se apega?

– O que precisa acontecer para você se sentir bem-sucedido?

– Quais hábitos e crenças estão lhe segurando?

– O que está lhe impedindo de agir?

Nem sempre as respostas serão imediatas, e está tudo bem. Às vezes, o simples ato de perguntar já movimenta algo em nós. Que essas reflexões possam lhe trazer sementes de transformações.

Como dizia Gibran:

“O trabalho é o amor tornado visível.”

Que ele não esconda quem você é, mas que revele, dia após dia, a potência de ser quem se é — com coragem, com propósito e com verdade.