Nesta semana, foi lançado o livro "Diversidade em Pauta", do qual sou coautora, abordando os temas do etarismo e longevidade. Mas afinal, o que é ser longevo?

Para termos uma noção, a expectativa de vida do brasileiro em 2024 é de 76 anos nos colocando diante de uma nova realidade: a longevidade se torna cada vez mais comum entre nós desafiando estereótipos e redefinindo o significado de envelhecer. Mas como viver esses anos adicionais com qualidade e plenitude?

A verdadeira longevidade não se resume a viver mais anos, mas sim a viver com propósito, significado e realização.

Todos nós estamos em busca de viver mais, porém é importante se perguntar para que? Uma vida plena traz em si significado e propósitos. Para que você quer acordar hoje? O que te motiva? O que te faz querer planejar estar por aqui pelos próximos 5, 10 anos ou mais? É sobre encontrar o que nos motiva, o que nos dá alegria e o que nos faz querer contribuir para o mundo.

Para chegar lá é necessário fazer por onde. A maioria de nós sabe que é fundamental cuidar de nossa saúde física e mental. Desenvolver hábitos alimentares saudáveis, praticar exercícios físicos regularmente, ter sono de qualidade, cultivar relacionamentos saudáveis e a gestão do estresse são algumas das atitudes que nos proporcionam mais qualidade de vida e a possibilidade de uma vida mais longa. E você? O que tem feito para chegar lá?

É necessário o autoconhecimento, encarar nossos traumas, medos e defeitos, perceber tudo que está em nosso "lado sombra" para poder trazer luz. Não tem outra forma, precisamos assumir a nossa parte. Não adianta só ficar pensando, estudando, procurar ajuda externa, tudo isso ajuda, mas não resolve. A solução está dentro de nós, a mudança é sempre de dentro para fora. Começa com a tomada de consciência, com o nosso poder de decisão de que queremos e precisamos mudar. Envolve mudar de atitude, sair da passividade e assumir o controle de nossas vidas.

Ao acordar, pense no que de bom, de positivo posso fazer por mim hoje e que esteja 100% sob o meu controle e faça! Feito é melhor que o perfeito não feito, principalmente para os perfeccionistas e procrastinadores que tendem a não concluir as tarefas. Comece com pequenos passos, ações que estejam sob o seu domínio e que contribuam para o seu bem-estar. E acredite, com persistência e disciplina você iniciará seu processo de mudança rumo a longevidade.

Como o filósofo Sêneca disse: "Não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. A vida é longa o bastante, e foi-nos dada com generosidade para a realização de importantes tarefas; porém, todos a desperdiçamos em detalhes inúteis".

Portanto, busque viver cada momento com propósito e plenitude, pois é a qualidade, não apenas a mera contagem de anos, que verdadeiramente importa.

Te desejo sabedoria para saber envelhecer com leveza, graça e propósito, traçando uma vida plena com saúde, felicidade e realização pessoal.