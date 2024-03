Hoje vamos falar sobre constelação familiar, uma abordagem terapêutica que busca entender as dinâmicas ocultas e os padrões de relacionamento dentro de uma família. Essa técnica foi desenvolvida por Bert Hellinger e parte do princípio de que cada membro da família tem um papel único e importante dentro do sistema familiar.

Estar na sua cadeira significa estar no seu lugar certo dentro da família. Isso significa aceitar quem você é, assumir seu papel (pai, mãe, filho, filha, irmão, avó, avô) e responsabilidade dentro da família, sua história, reconhecendo e valorizando aqueles que vieram antes de você.

Quando alguém não está na sua cadeira, tentando assumir o papel de outra pessoa, isso pode criar conflitos e dificuldades de relacionamento.

Algo que observo no consultório são pessoas que não estão sentadas na sua devida cadeira, apresentando dificuldades em estabelecer relações satisfatórias e saudáveis. Observem os exemplos a seguir:

Um filho que assume o papel do pai dentro da família. Ele pode começar a agir como se fosse o "homem da casa", tomando decisões importantes e cuidando dos assuntos que normalmente seriam de responsabilidade do pai. Porém, ao fazer isso, ele pode acabar se colocando em uma posição de rivalidade com o pai e, inconscientemente, assumindo o papel de "marido" da mãe. Isso pode criar uma dinâmica estranha na família, onde não há espaço para que a mãe e o filho desenvolvam uma relação amorosa com outra pessoa, já que o filho está ocupando esse lugar ao seu lado.

Uma filha que assume o papel de cuidadora da mãe pode estar impedindo a mãe de assumir seu próprio poder e responsabilidade. E ao mesmo tempo, ela (filha) pode ter dificuldade em encontrar seu próprio lugar na vida.

Uma pessoa que teve pais ausentes ou que viveu em um ambiente familiar conflituoso pode ter dificuldade em confiar nos outros e em construir relações saudáveis. Ela pode estar assumindo o papel de "cuidadora" ou de "mãe" em seus relacionamentos, o que a impede de se conectar com o outro de forma autêntica.

Uma pessoa que se sente responsável por cuidar de todos os membros da família. Quando alguém se coloca no papel de salvador, ajudando os outros em tudo, pode estar impedindo-os de crescer e aprender com seus próprios erros. Essa atitude também pode ser uma forma de controle, pois transmite a mensagem de que o outro não é capaz de se cuidar sozinho.

Algumas dicas