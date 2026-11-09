Por que os EUA lançaram quase 500 milhões de agulhas de cobre ao espaço em 1963? O experimento tinha uma ambição surpreendente para a comunicação na Terra

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No dia 9 de maio de 1963, o laboratório Lincoln do MIT lançou 480 milhões de dipolos metálicos no espaço para o exército dos Estados Unidos. As minúsculas agulhas de cobre tinham o objetivo de formar uma antena ao redor da Terra para transmitir sinais de rádio.

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Durante a Guerra Fria, Washington temia que a União Soviética cortasse os cabos submarinos ou bloqueasse a ionosfera. Para contornar essa fragilidade, o engenheiro Walter Morrow propôs criar um refletor artificial nas alturas.

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Um primeiro lançamento falhou em 1961 porque os dipolos não se espalharam. A tentativa de 1963 teve êxito ao levar os filamentos como passageiros de satélites militares para uma órbita polar a cerca de 3.600 quilômetros de altitude.

Como funcionava a nuvem de cobre

Em vez de apostar em um satélite único fácil de destruir, os militares preferiram uma nuvem passiva sem motores e sem componentes eletrônicos. Essa estrutura tornou o sistema quase impossível de desativar de uma só vez.

O dispositivo completo pesava cerca de 40 quilos, sendo metade desse total formado por cobre. Cada filamento apresentava características precisas:

extensão de 1,78 centímetro, equivalente à metade do comprimento de onda de sinais próximos a 8 gigahertz;

espessura pouco superior à de um fio de cabelo;

capacidade de atuar como refletor para devolver sinais entre estações terrestres sem gerar energia própria.

Depois de liberados, os fios formaram uma faixa estreita com elementos separados por centenas de metros. O teste funcionou e permitiu a troca de mensagens entre a Califórnia e o Massachusetts.

Protestos e lixo na órbita

A operação enfrentou resistência de astrônomos internacionais, preocupados com interferências na observação do céu. A controvérsia chegou às Nações Unidas sob o alerta de poluição celeste sem retorno.

Os Estados Unidos alegaram que a pressão da radiação solar derrubaria as partículas em poucos anos. A maioria dos dipolos desceu, mas dezenas de aglomerados de agulhas ainda circulam pelo planeta entre os mais velhos detritos espaciais.

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Redes de monitoramento espacial registram cerca de 40 conjuntos dessas agulhas na órbita atual. A criação de satélites de telecomunicações com circuitos eletrônicos integrados tornou a técnica desnecessária.