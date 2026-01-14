Assine
overlay
Início Trends
Internacional

Contato alienígena: o que a ciência diz sobre as chances de encontrarmos vida fora da Terra

Cientistas do projeto SETI e astrônomos explicam os desafios e as reais possibilidades de detectar uma civilização extraterrestre

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
14/01/2026 11:14

compartilhe

SIGA
x
Contato alienígena: o que a ciência diz sobre as chances de encontrarmos vida fora da Terra
A busca por vida fora da Terra e o mistério de potenciais civilizações inspiram a imaginação, como esta representação de uma nave espacial. crédito: Freepik

A busca por vida fora da Terra alimenta a imaginação humana há séculos. No entanto, para a comunidade científica, essa jornada é um trabalho metódico baseado em dados, tecnologia e muita paciência, sem um calendário definido para o primeiro contato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Projetos como o SETI (Busca por Inteligência Extraterrestre) são a linha de frente dessa exploração. Utilizando radiotelescópios gigantes, pesquisadores varrem os céus em busca de sinais que não possam ser explicados por fenômenos naturais. A ideia é captar uma transmissão deliberada ou um vazamento de comunicação de uma civilização tecnológica.

Leia Mais

Até hoje, nenhum sinal confirmado foi detectado. O mais famoso, o sinal “Wow!” de 1977, foi um pulso de rádio forte e de banda estreita que durou 72 segundos, mas nunca se repetiu, permanecendo um mistério. Essa dificuldade ilustra os enormes desafios da empreitada.

Os desafios para encontrar vida inteligente

A principal barreira é a distância. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Uma mensagem enviada de uma civilização do outro lado levaria esse mesmo tempo para chegar até nós. Isso significa que podemos estar recebendo um sinal de uma civilização que já não existe mais.

Outro ponto é o tipo de sinal que procuramos. A busca do SETI se concentra em ondas de rádio, pois elas viajam bem pelo espaço. Contudo, uma civilização avançada poderia usar um método de comunicação completamente desconhecido para nós, como neutrinos ou ondas gravitacionais, tornando-se invisível aos nossos instrumentos.

A Equação de Drake é uma ferramenta teórica que ajuda a organizar o pensamento sobre o tema. Ela tenta estimar o número de civilizações detectáveis em nossa galáxia, considerando fatores como a formação de estrelas e a probabilidade de a vida evoluir. O problema é que a maioria de suas variáveis é desconhecida, tornando-a mais um exercício de reflexão do que um cálculo preciso.

A descoberta de milhares de exoplanetas nos últimos anos, muitos deles na chamada “zona habitável”, aumentou o otimismo. O Telescópio Espacial James Webb, em operação desde 2022, representa um avanço significativo, pois pode analisar a atmosfera desses mundos distantes em busca de “bioassinaturas” — gases como oxigênio ou metano que poderiam indicar atividade biológica.

Portanto, enquanto o tema alimenta o imaginário popular, a ciência continua seu trabalho metódico. A descoberta, quando vier, provavelmente não será um encontro agendado, mas o resultado de análises de dados que podem apontar para vida microbiana ou tecnológica a anos-luz de distância.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

alienigenas vida-extraterrestre

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay