Desempenho de Sabará em Saúde no IFDM de 2023 é considerado moderado

Com nota 0,6102 no índice de Saúde do IFDM 2023, Sabará permanece na faixa de desenvolvimento moderado, segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). O índice varia de 0 a 1 e é calculado com base em dados oficiais do Ministério da Saúde.

O resultado coloca o município abaixo das médias estadual (0,7347) e nacional (0,7148), mas indica estabilidade dentro da mesma faixa de desempenho registrada em anos anteriores. O indicador avalia aspectos como cobertura de atenção básica, internações por causas evitáveis e qualidade do serviço prestado.

No ranking geral do IFDM, que também analisa educação e emprego e renda, Sabará ocupa a 409ª colocação entre os 853 municípios de Minas Gerais e a 2.503ª posição no Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos últimos anos, o município tem adotado medidas para ampliar os atendimentos de atenção primária e melhorar a infraestrutura da rede, com ações que buscam fortalecer a prevenção e qualificar os serviços prestados.