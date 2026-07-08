7 itens de segurança para proteger sua casa contra arrombamentos em BH

O relato de um arrombamento a uma residência no bairro Piratininga, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, acendeu um alerta sobre a segurança dos imóveis na capital. A exposição do caso repercutiu nas redes sociais e gerou um intenso debate sobre a vulnerabilidade de casas e apartamentos.

A sensação de ter o lar invadido pode gerar caos, mas a boa notícia é que diversas tecnologias e medidas, muitas delas acessíveis, podem aumentar a proteção patrimonial. Investir em segurança residencial não é apenas uma reação ao medo, mas uma ação preventiva que pode inibir a ação de criminosos e garantir mais tranquilidade para a família.

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Como reforçar a segurança da sua casa?

Proteger um imóvel vai além de simplesmente trancar portas e janelas. A combinação de diferentes camadas de segurança cria barreiras que dificultam e atrasam a ação de invasores. Conheça sete itens que podem fazer a diferença na proteção do seu lar contra arrombamentos.

Fechaduras digitais: além da praticidade de dispensar chaves, esses modelos oferecem mais segurança por não terem um cilindro que possa ser violado com ferramentas comuns, como a chave micha. Muitos modelos permitem a criação de senhas temporárias e registram os horários de entrada. Câmeras de segurança Wi-Fi: os sistemas de vigilância modernos permitem o monitoramento em tempo real pelo celular, de qualquer lugar. Câmeras com visão noturna, sensor de movimento e áudio bidirecional são excelentes para acompanhar a movimentação e até mesmo se comunicar com quem está no local. Além do efeito inibidor, as imagens têm sido ferramentas cruciais para a investigação e identificação de suspeitos em casos recentes na capital. Sensores de abertura para portas e janelas: discretos e eficientes, esses dispositivos disparam um alarme ou enviam uma notificação para o smartphone sempre que uma porta ou janela protegida é aberta sem autorização. São uma primeira linha de defesa fundamental. Películas de segurança para vidros: aplicadas em janelas, portas de vidro e outras superfícies, essas películas aumentam a resistência do material a impactos. Em caso de tentativa de quebra, o vidro estilhaça, mas permanece preso à película, dificultando a entrada do invasor. Alarmes monitorados: um sistema de alarme conectado a uma central de monitoramento 24 horas garante uma resposta rápida em caso de invasão. Ao detectar uma ocorrência, a empresa responsável é acionada e pode tomar as providências necessárias, como contatar a polícia. Iluminação com sensor de movimento: áreas externas escuras são um convite para criminosos. Instalar refletores que acendem automaticamente com a detecção de movimento é uma forma barata e eficaz de assustar possíveis invasores e alertar a vizinhança sobre atividades suspeitas. Trancas auxiliares: reforçar a porta de entrada com travas extras, como as do tipo tetra, aumenta consideravelmente a dificuldade de um arrombamento. Elas funcionam como uma barreira adicional que exige mais tempo e esforço para ser vencida, o que pode fazer o criminoso desistir da ação.

É importante notar que a segurança residencial eficaz combina medidas preventivas, que visam inibir a ação (como alarmes e iluminação), com ferramentas de reação e investigação, como câmeras, que auxiliam na identificação de suspeitos após o ocorrido. A melhor estratégia é sempre criar múltiplas camadas de proteção.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria