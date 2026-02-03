7 dicas de segurança para proteger sua casa contra furtos e arrombamentos

Medidas simples, quando aplicadas em conjunto, podem proteger o lar contra furtos e arrombamentos. Além de alarmes e câmeras, hábitos preventivos aumentam aumentam a proteção do imóvel e dificultam a ação de criminosos que buscam alvos fáceis.

A maioria das invasões ocorre por pontos de acesso vulneráveis que poderiam ser facilmente reforçados. Confira sete dicas práticas para aumentar a proteção da sua casa:

Leia Mais

Reforce portas e janelas: verifique se as fechaduras estão em bom estado e considere instalar fechaduras auxiliares, como as do tipo tetra, que possuem um sistema com múltiplos pinos para maior proteção. Para janelas de vidro, especialmente no térreo, a aplicação de películas de segurança pode retardar ou impedir um arrombamento. Use a iluminação a seu favor: uma casa bem iluminada, principalmente em áreas externas como jardins e garagens, inibe a aproximação de estranhos. Sensores de presença que acendem as luzes automaticamente são uma opção barata e eficiente para surpreender possíveis invasores. Cuidado com as redes sociais: evite postar planos de viagem em tempo real ou exibir bens de alto valor em perfis abertos. Criminosos monitoram as redes sociais para identificar quando os imóveis estão vazios. Deixe para compartilhar as fotos quando já tiver retornado. Simule presença quando estiver fora: se for passar um longo período ausente, use temporizadores para acender luzes e ligar uma televisão ou rádio em horários específicos. Essa técnica simples cria a impressão de que há gente em casa, afastando a atenção de ladrões. Mantenha uma boa relação com vizinhos: uma vizinhança unida forma uma rede de vigilância colaborativa. Combine com pessoas de confiança para que observem movimentações suspeitas e recolham suas correspondências quando você não estiver. Não exponha objetos de valor: mantenha cortinas e persianas fechadas, especialmente durante a noite, e guarde itens como notebooks, joias e outros eletrônicos em locais seguros e fora da vista. Ladrões costumam observar o interior das casas antes de decidir agir. Gerencie correspondências e entregas: o acúmulo de cartas, jornais e pacotes na entrada é um sinal clássico de que a casa está vazia. Se for viajar, peça para um vizinho ou parente recolher tudo diariamente. Suspenda assinaturas de jornais e revistas durante o período em que estiver fora.

Lembre-se que a prevenção é a ferramenta mais eficaz. A aplicação combinada dessas dicas cria múltiplas camadas de segurança, desestimulando invasores e protegendo sua família e seu patrimônio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria