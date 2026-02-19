5 gadgets de segurança baratos para proteger sua casa de furtos agora

A preocupação com a segurança residencial é uma realidade para muitos brasileiros, mas proteger o lar não precisa ser sinônimo de um grande investimento. A boa notícia é que a tecnologia tornou acessível uma série de soluções que podem fazer a diferença. Facilmente encontrados em lojas online no Brasil, diversos gadgets se tornaram mais baratos e fáceis de usar, oferecendo monitoramento e controle na palma da mão por meio de aplicativos. Conheça cinco opções de baixo custo que podem aumentar sua tranquilidade.

Câmeras de segurança sem fio

Também conhecidas como câmeras Wi-Fi, são a porta de entrada para a segurança residencial inteligente. Com modelos de marcas como Intelbras e TP-Link Tapo disponíveis a partir de R$ 150, elas são fáceis de instalar, sem quebra-quebra ou passagem de fios. Basta conectá-las à energia e à rede de internet da casa para acompanhar as imagens em tempo real pelo celular, de qualquer lugar do mundo.

A maioria das opções envia notificações de movimento e possui visão noturna, garantindo vigilância 24 horas. Muitos modelos contam ainda com áudio bidirecional, permitindo que você ouça e fale com quem está no ambiente monitorado.

Sensores de porta e janela

Pequenos, discretos e geralmente baratos, com kits a partir de R$ 50, esses dispositivos funcionam em duas partes. Uma é fixada no batente e a outra na porta ou janela. Quando são separadas, um alerta é enviado imediatamente para o seu smartphone. É uma forma simples e eficaz de saber se algum acesso da sua casa foi violado sem a sua permissão.

Lâmpadas e tomadas inteligentes

Simular que há gente em casa é uma tática clássica para afastar invasores, e a tecnologia tornou isso mais fácil e convincente. Com lâmpadas e tomadas inteligentes, que podem ser encontradas por menos de R$ 60, você programa luzes e aparelhos eletrônicos para ligarem e desligarem em horários específicos pelo celular, mesmo quando estiver viajando.

Alarmes com sensor de movimento

Para quem busca uma solução mais direta, existem alarmes independentes, muitas vezes a bateria e com preços a partir de R$ 70. Eles não precisam de conexão com a internet: ao detectarem movimento, disparam uma sirene de alto volume para assustar o invasor e alertar a vizinhança. A instalação é simples, geralmente feita com fitas adesivas de alta fixação.

Videoporteiro inteligente

Substituindo a campainha tradicional, o videoporteiro inteligente, com modelos a partir de R$ 250, permite ver, ouvir e falar com quem está na sua porta através do celular. Além de aumentar a segurança ao atender visitas, muitos gravam a movimentação na entrada da casa, funcionando como uma câmera de vigilância extra para a fachada.

