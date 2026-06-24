Assine
overlay
Início Trends
Casa e Decoração

7 dicas simples para deixar sua casa mais segura contra invasões

Medidas de baixo custo podem fazer uma grande diferença na proteção da sua família e do seu patrimônio

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
24/06/2026 15:03

compartilhe

SIGA
×
7 dicas simples para deixar sua casa mais segura contra invasões
Boa iluminação em portas e janelas é uma medida de baixo custo que inibe a ação de invasores e aumenta a segurança residencial. crédito: Pexels/ Taras Chuiko

Proteger a família e o patrimônio é uma prioridade, mas nem sempre é preciso investir em sistemas caros e complexos para aumentar a segurança da sua casa. Medidas simples e de baixo custo podem criar barreiras eficazes contra invasores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pequenas mudanças de hábito e alguns ajustes na estrutura do imóvel aumentam significativamente a proteção. O objetivo é dificultar a ação de criminosos, que geralmente buscam alvos fáceis e oportunidades rápidas. Com atenção a detalhes que passam despercebidos no dia a dia, é possível transformar sua casa em um ambiente muito mais seguro.

Leia Mais

O que fazer para aumentar a proteção

  1. Reforce portas e janelas: esses são os pontos de entrada mais comuns. Verifique se as fechaduras estão em bom estado e considere instalar trancas auxiliares. Películas de segurança para vidros também dificultam a quebra e o acesso rápido.

  2. Invista em iluminação: áreas externas bem iluminadas inibem a aproximação de estranhos. Instale luzes com sensores de movimento em pontos estratégicos, como portões, garagens e fundos do quintal. A luz repentina pode assustar e expor o invasor.

  3. Mantenha a visibilidade: evite plantas muito altas ou densas perto de muros, janelas e portas. Elas podem servir de esconderijo. Mantenha o jardim e o quintal sempre bem cuidados e livres de objetos que possam facilitar uma escalada, como escadas ou caixotes.

  4. Crie uma rotina de checagem: antes de dormir ou ao sair, crie o hábito de verificar se todas as portas e janelas estão devidamente trancadas. Essa rotina simples evita descuidos que podem deixar sua casa vulnerável.

  5. Não anuncie sua ausência: em períodos de férias ou viagens, evite postar fotos em tempo real nas redes sociais. Peça a um vizinho de confiança para recolher correspondências e jornais, pois o acúmulo é um sinal claro de que a casa está vazia.

  6. Simule presença: temporizadores eletrônicos (timers) são baratos e eficientes. Programe-os para acender luzes ou ligar uma TV em horários específicos durante a noite, criando a impressão de que há pessoas no imóvel.

  7. Fortaleça a vizinhança: conhecer seus vizinhos e manter uma boa relação com eles é uma das formas mais eficazes de segurança. Crie um grupo de mensagens para compartilhar informações sobre atividades suspeitas. Vizinhos atentos podem alertar uns aos outros e acionar a polícia rapidamente.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay