7 dicas simples para deixar sua casa mais segura contra invasões

Proteger a família e o patrimônio é uma prioridade, mas nem sempre é preciso investir em sistemas caros e complexos para aumentar a segurança da sua casa. Medidas simples e de baixo custo podem criar barreiras eficazes contra invasores.

Pequenas mudanças de hábito e alguns ajustes na estrutura do imóvel aumentam significativamente a proteção. O objetivo é dificultar a ação de criminosos, que geralmente buscam alvos fáceis e oportunidades rápidas. Com atenção a detalhes que passam despercebidos no dia a dia, é possível transformar sua casa em um ambiente muito mais seguro.

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O que fazer para aumentar a proteção

Reforce portas e janelas: esses são os pontos de entrada mais comuns. Verifique se as fechaduras estão em bom estado e considere instalar trancas auxiliares. Películas de segurança para vidros também dificultam a quebra e o acesso rápido. Invista em iluminação: áreas externas bem iluminadas inibem a aproximação de estranhos. Instale luzes com sensores de movimento em pontos estratégicos, como portões, garagens e fundos do quintal. A luz repentina pode assustar e expor o invasor. Mantenha a visibilidade: evite plantas muito altas ou densas perto de muros, janelas e portas. Elas podem servir de esconderijo. Mantenha o jardim e o quintal sempre bem cuidados e livres de objetos que possam facilitar uma escalada, como escadas ou caixotes. Crie uma rotina de checagem: antes de dormir ou ao sair, crie o hábito de verificar se todas as portas e janelas estão devidamente trancadas. Essa rotina simples evita descuidos que podem deixar sua casa vulnerável. Não anuncie sua ausência: em períodos de férias ou viagens, evite postar fotos em tempo real nas redes sociais. Peça a um vizinho de confiança para recolher correspondências e jornais, pois o acúmulo é um sinal claro de que a casa está vazia. Simule presença: temporizadores eletrônicos (timers) são baratos e eficientes. Programe-os para acender luzes ou ligar uma TV em horários específicos durante a noite, criando a impressão de que há pessoas no imóvel. Fortaleça a vizinhança: conhecer seus vizinhos e manter uma boa relação com eles é uma das formas mais eficazes de segurança. Crie um grupo de mensagens para compartilhar informações sobre atividades suspeitas. Vizinhos atentos podem alertar uns aos outros e acionar a polícia rapidamente. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.