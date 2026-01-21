Como ter mais segurança em casa: 7 dicas baratas contra a violência

O aumento da violência urbana tem levado muitas famílias a buscar formas de proteger suas casas sem gastar uma fortuna. A boa notícia é que pequenas mudanças na rotina e no ambiente podem aumentar significativamente a segurança do seu lar, criando barreiras que desestimulam a ação de criminosos. Ações simples, muitas vezes sem custo, fazem toda a diferença.

Com medidas práticas e acessíveis, é possível fortalecer a proteção de residências mesmo em áreas de maior risco. Adotar uma postura preventiva e atenta ao que acontece ao redor é o primeiro passo para garantir mais tranquilidade para todos os moradores. Confira a seguir sete dicas de baixo custo para reforçar a segurança da sua casa.

Leia Mais

Reforce a iluminação externa

Áreas escuras ao redor da casa são esconderijos perfeitos. Invista em lâmpadas de LED, que são mais econômicas, para iluminar entradas, garagens e quintais. Sensores de movimento são uma opção barata e eficiente, pois acendem a luz apenas quando detectam alguma movimentação, o que pode assustar possíveis invasores. Verifique trancas, portas e janelas

Certifique-se de que todas as fechaduras estão em bom estado de funcionamento. Portas e janelas de correr podem ser reforçadas com travas adicionais simples. Observe também a estrutura: um batente fraco pode ceder facilmente, mesmo com uma boa fechadura. Pequenos reforços podem ser feitos com baixo custo. Mantenha a visibilidade do imóvel

Pode e apare as plantas e arbustos que ficam próximos a portas e janelas. Jardins com vegetação muito alta ou densa podem servir de cobertura para criminosos observarem a rotina da casa ou se esconderem. Manter o terreno limpo e com boa visibilidade da rua ajuda a inibir ações oportunistas. Crie uma rede com seus vizinhos

A segurança da vizinhança é um esforço coletivo. Crie ou participe de um grupo em aplicativos de mensagens com os vizinhos mais próximos. A comunicação rápida sobre pessoas ou veículos suspeitos na rua cria um sistema de vigilância colaborativo e totalmente gratuito, que aumenta a proteção de todos. Simule presença quando estiver fora

Casas vazias são alvos preferenciais. Ao viajar ou passar o dia fora, utilize temporizadores (timers) de tomada para acender luzes ou ligar um rádio em horários específicos. Esses aparelhos são baratos e dão a impressão de que há pessoas no imóvel, o que pode desencorajar uma tentativa de invasão. Não exponha objetos de valor

Evite deixar notebooks, celulares, televisões e outros itens de valor visíveis através das janelas. Mantenha as cortinas ou persianas fechadas, especialmente durante a noite ou quando não houver ninguém em casa. Essa simples precaução remove a tentação e evita que sua casa seja marcada como um alvo. Use o barulho a seu favor

O barulho é um grande inimigo de quem quer agir sem ser notado. Alarmes de porta e janela que disparam um som alto ao serem abertos são extremamente baratos e fáceis de instalar. Até mesmo um sino ou um cão de guarda (ou uma placa avisando sobre ele) pode ser suficiente para fazer um invasor pensar duas vezes. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.