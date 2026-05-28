Casa vazia? Cinco dicas para proteger seu imóvel de invasões e danos

Manter a casa segura durante uma ausência é uma preocupação que afeta muitas pessoas. No entanto, deixar uma casa vazia, seja por viagem ou outro motivo, não precisa ser sinônimo de vulnerabilidade.

Ações simples e o uso da tecnologia podem fazer toda a diferença para inibir a ação de criminosos e proteger seu patrimônio contra danos. Confira a seguir cinco dicas práticas para garantir a segurança do seu imóvel enquanto você estiver fora.

Invista em tecnologia de segurança

Sistemas de monitoramento estão cada vez mais acessíveis. Câmeras com acesso remoto pelo celular permitem verificar o imóvel a qualquer momento, de qualquer lugar, e alarmes conectados a uma central de segurança ou que enviam notificações para o seu smartphone também são eficazes. Crie uma rede de apoio com vizinhos

Uma boa relação com a vizinhança é uma das forma de proteção. Comunique sua ausência a uma pessoa de confiança e peça que fique atenta a qualquer movimentação suspeita, deixando um contato de emergência. Além disso, peça para que recolham correspondências e jornais, pois o acúmulo na entrada é um sinal clássico de que a casa está vazia. Simule a presença de pessoas no imóvel

Aparência é tudo quando o objetivo é despistar. Utilize temporizadores ou dispositivos de automação residencial, como plugues inteligentes (smart plugs), para acender e apagar luzes em horários programados. Alguns sistemas permitem até controlar aparelhos como rádio e televisão pelo celular, ajudando a criar a impressão de que há gente em casa e desestimulando a aproximação de pessoas mal-intencionadas. Reforce a segurança física da propriedade

Antes de sair, faça uma inspeção completa em todas as portas e janelas, certificando-se de que estão devidamente trancadas, além de verificar a qualidade das fechaduras e, se necessário, instalar travas adicionais. Portões devem ser mantidos fechados e, se possível, trancados com cadeados reforçados. Seja discreto nas redes sociais

Evite anunciar seus planos de viagem ou a duração da sua ausência em perfis abertos nas redes sociais. Postar fotos e atualizações em tempo real informa a todos que sua casa está desprotegida. Por isso, espere o retorno para compartilhar os registros da viagem. A discrição on-line é uma camada extra de segurança que não custa nada e evita expor sua vulnerabilidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata