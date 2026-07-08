Jovem pede socorro na web após ter a casa arrombada e 'limpa' em BH

A pedagoga Kathleen Júlia, de 19 anos, usou as redes sociais para pedir ajuda na identificação de um homem suspeito de invadir a casa dela e furtar diversos objetos, na tarde dessa terça-feira (7/7), no Bairro Piratininga, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Estrela Indaiá. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito deixa o imóvel carregando uma sacola preta, por volta das 14h. Conforme a ocorrência, ele é pardo e tem aproximadamente 1,70 metro de altura.

Kathleen contou aos policiais que, por volta das 14h20, o namorado dela chegou à residência, encontrou as portas arrombadas e percebeu que a televisão havia sido furtada. Em seguida, ele entrou em contato com a jovem, que estava trabalhando.

Ao chegar ao imóvel, a vítima constatou o furto de uma televisão, um videogame, dois relógios, uma bolsa, correntes, pulseiras, um colar, dois carregadores, perfumes, um telefone celular e um copo.

Emocionada, Kathleen publicou um apelo nas redes sociais pedindo ajuda para identificar o suspeito e solicitando que seja avisada caso alguém encontre os objetos sendo anunciados para venda. "A gente luta para conquistar as coisas e chega alguém e tira isso da gente", desabafou.

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Em outra publicação, a jovem afirmou que pretende deixar o imóvel e perguntou se alguém conhece casas disponíveis para aluguel na região.