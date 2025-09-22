Assine
PREJUÍZO

Centro de saúde é arrombado e invadido em Belo Horizonte; veja imagens

Guarda Municipal e Polícia Militar foram acionadas. Portas, fechaduras e câmeras foram danificadas, informou o Executivo Municipal

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
22/09/2025 19:32

Centro de Saúde do Bairro Paraúna, na Região de Venda Nova, foi invadido. O local foi revirado
Centro de Saúde do Bairro Paraúna, na Região de Venda Nova, foi invadido. O local foi revirado crédito: Redes sociais/Reprodução

O Centro de Saúde do Bairro Paraúna, em Belo Horizonte, na Região de Venda Nova, foi arrombado e invadido no último domingo (21/9). A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

Na ocasião, a Guarda Municipal foi acionada. “A unidade está funcionando normalmente nesta segunda-feira (22)”, pontuou a Prefeitura de Belo Horizonte em nota.

Local foi encontrado revirado por agentes da Guarda Municipal e policiais militares-Redes sociais
Local foi encontrado revirado por agentes da Guarda Municipal e policiais militares-Redes sociais
Portas e fechaduras foram danificadas-Redes sociais
“Foram danificadas câmeras de monitoramento, portas e fechaduras de consultórios. As equipes de manutenção já foram acionadas para os devidos reparos. Cabe destacar que os gastos relacionados às invasões estão incluídos nos custos de manutenção das unidades de saúde, não sendo possível a estratificação”, explicou o Executivo.

