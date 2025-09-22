Centro de saúde é arrombado e invadido em Belo Horizonte; veja imagens
Guarda Municipal e Polícia Militar foram acionadas. Portas, fechaduras e câmeras foram danificadas, informou o Executivo Municipal
compartilheSiga no
O Centro de Saúde do Bairro Paraúna, em Belo Horizonte, na Região de Venda Nova, foi arrombado e invadido no último domingo (21/9). A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.
Leia Mais
Na ocasião, a Guarda Municipal foi acionada. “A unidade está funcionando normalmente nesta segunda-feira (22)”, pontuou a Prefeitura de Belo Horizonte em nota.
“Foram danificadas câmeras de monitoramento, portas e fechaduras de consultórios. As equipes de manutenção já foram acionadas para os devidos reparos. Cabe destacar que os gastos relacionados às invasões estão incluídos nos custos de manutenção das unidades de saúde, não sendo possível a estratificação”, explicou o Executivo.