Saiba como as fases da Lua orienta o plantio e a colheita

Muitas pessoas olham para o céu e se perguntam qual a fase da Lua hoje. Segundo agricultores tradicionais, essa mesma curiosidade pode auxiliar no planejamento de um jardim mais produtivo. A crença popular, passada por gerações, sugere que a força gravitacional da Lua influenciaria o fluxo de seiva nas plantas, indicando, segundo essa tradição, os melhores momentos para semear, podar e colher.

Entender esse ciclo pode fazer a diferença para quem segue a prática. De acordo com essa sabedoria, cada uma das quatro fases principais da Lua (Nova, Crescente, Cheia e Minguante) exerceria uma força distinta sobre a seiva. No entanto, é importante ressaltar que não existem evidências científicas conclusivas que comprovem diretamente essa influência lunar nas plantas. Alinhar as tarefas de jardinagem com esse calendário cósmico é uma técnica tradicional e sem custos.

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Lua Nova

De acordo com a agricultura tradicional, neste período a luminosidade é mínima e a energia da Terra está em repouso. Por isso, muitos agricultores evitam grandes plantios, usando o momento para preparar o solo, limpar o terreno e podar galhos doentes. Aqueles que plantam nesta fase optam por hortaliças de crescimento rápido que não acumulam muitas folhas, como a cebolinha e o espinafre.

Lua Crescente

Segundo essa crença, com o aumento da luz lunar, a seiva começaria a subir do caule para as folhas, impulsionando o crescimento da parte aérea da planta. Esta seria a melhor época para semear hortaliças folhosas, como alface, couve e espinafre. Grãos, como feijão e milho, também se desenvolveriam bem. O crescimento rápido tornaria este período excelente para o plantio de flores e frutos que crescem acima do solo, a exemplo de tomate e pimentão.

Lua Cheia

Na tradição popular, a Lua Cheia marca o auge da luminosidade e da influência sobre a seiva, que se concentraria totalmente nas folhas, flores e frutos. É considerada a fase perfeita para a colheita, pois os alimentos tenderiam a ser mais suculentos e as ervas medicinais, mais potentes em seus princípios ativos. O plantio não seria recomendado, já que a energia da planta estaria voltada para a produção e não para o enraizamento.

Lua Minguante

Na fase minguante, a luz diminui e a seiva inicia seu movimento firme de retorno para as raízes. Por isso, segundo a sabedoria popular, este é o momento ideal e definitivo para o plantio de raízes e tubérculos, como cenoura, batata, beterraba, alho e cebola. O momento também é perfeito para podas de contenção.

Embora muitos agricultores relatem experiências positivas ao seguir o calendário lunar, a ciência ainda não encontrou comprovação definitiva dessa relação. Fatores como clima, solo, irrigação e técnicas de cultivo continuam sendo os elementos cientificamente reconhecidos como mais importantes para o sucesso de uma horta ou jardim.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.