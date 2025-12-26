Astrologia
Fases da Lua 2026: calendário, tendências e previsões para o seu ano
Durante as fases da Lua 2025, muitos aspectos da vida podem ser modificados e planos podem ser postos em prática.
Carregando...
26/12/2025 00:14
compartilheSIGA
Durante as fases da Lua em 2026, muita coisa pode ganhar movimento: projetos engatam, emoções se reorganizam e decisões ganham clareza. Desde as civilizações antigas, o ciclo lunar é usado como referência para plantar, iniciar, encerrar e transformar — e essa sabedoria continua atual. Ao entender o ritmo da Lua, você consegue planejar o ano com mais consciência e alinhar suas escolhas às energias de cada fase. Não deixe de conferir também o significado espiritual das 8 fases lunares.
emoções, e agir por meio delas também. Portanto, da mesma forma em que esse é um momento agradável para lidar com familiares e amores, pode ser perigoso na hora de tomar decisões. Rompimentos são muito frequentes durante essa fase, que enaltece tudo o que não está dando certo, e direciona situações e relações ao fim. Procure planejar com bastante cuidado todas as suas ações. Tudo o que demandar decisões importantes e racionais deve ser manejado com cautela, para que as emoções não te levem para o caminho errado. A Lua Cheia também é o momento em que respostas e resultados chegarão ao seu ápice. Tudo será revelado e/ou descoberto durante essa fase — inclusive os segredos que você ou alguém emitiu (ou trabalhou por debaixo dos panos) durante a Lua Crescente. Vale também ressaltar que durante a Lua Cheia também podemos ser surpreendidos por um evento chamado Superlua. Como seu nome já sugere, o fenômeno astronômico consiste na Lua aparecer maior e mais brilhante no céu do que o normal. Além da fase lunar, isso ocorre quando o nosso satélite natural está mais próximo da Terra em sua órbita elíptica. A proximidade extra faz com que ela pareça até 14% maior e 30% mais brilhante do que em seu Apogeu (o ponto mais distante da Terra em sua órbita). Em 2026, o fenômeno durante a Lua Cheia poderá ser visto e sentido (já que as energias são ainda mais favoráveis para a realização de rituais e mentalizações) apenas duas vezes no ano, sendo nos dias 24 de novembro e 23 de dezembro.
Minguante, busque se dedicar mais aos estudos, ao conhecimento, ao planejamento e ao discernimento para julgar e decidir sem cometer injustiças. A Lua Minguante não é um bom momento para iniciar projetos e desafios, mas sim ponderar, planejar e até relaxar. Livre-se do estresse e, após 1/4 Minguante, dedique-se aos cortes, às limpezas e encerramentos. E se até agora você soube poupar, preservar e investir, agora é a hora em que a multiplicação dos recursos ocorre. Pode não parecer, mas essa fase é esplêndida para quem deseja enriquecer e acumular. E não se esqueça! Três dias antes do início da Lua Nova é o momento perfeito para fazer e planejar em segredo, com privacidade. Se você não quer que ninguém descubra suas estratégias e “peripécias”, agora é a hora. Essa também é a fase conhecida como Balsâmica, a qual enaltece nossos dons e talentos. Se você for uma pessoa sensitiva, é muito provável que a incidência de sonhos premonitórios e presságios seja mais frequente.Saiba mais:
Fases da Lua em 2026: datas, padrões e tendênciasPara muitas pessoas, as fases da Lua são referências para a realização de rituais, de investimentos, para tentar engravidar ou até mesmo cumprir simples tarefas do dia a dia, como cortar os cabelos ou pescar. Com duração de 7 dias para cada ciclo lunar, as quatro fases da Lua em 2026 representam propósitos diferentes para a realização de planos ou simplesmente a reflexão de atos e pensamentos. Confira as características de cada fase lunar e em quais dias do ano elas terão início.
Calendário Lunar 2026 - todas as fases da LuaConfira, a seguir, as fases da Lua para o ano de 2026. Sol com a Lua. A primeira das quatro fases da Lua, chamada de Nova, dá início a uma lunação, ou seja, o momento que nosso satélite natural se encontra no mesmo signo que o astro-rei. Assim como seu nome sugere, é sabido que essa é a fase ideal para iniciar novos planos e projetos de vida; uma vez que marca o nascimento de um novo ciclo, em que você poderá alçar voos que vêm planejando (e adiando) há algum tempo. Ainda que a Lua se encontre praticamente invisível no céu durante essa fase, o período é favorável para dar o pontapé inicial e obter sucesso em novas empreitadas — mas existem ressalvas quanto a isso. Afinal, você ainda terá três dias após o início da Lua Nova para refazer, finalizar, limpar e entregar últimos ajustes. Seus sonhos, intenções e projetos apenas começarão a tomar forma após o terceiro dia da lunação. Pois é, muito provavelmente até agora você aprendeu que a Lua Nova é o momento de iniciar e de começar a estruturar seus planos para as semanas seguintes. Mas aqui ainda temos uma energia muito poderosa de encerramento presente, então aproveite para colocar os pontos finais onde forem necessários. E aí então, conseguirá, plenamente, implementar as suas intenções para o Universo, rumo a um novo ciclo. Nesta fase, também ocorrerá um aumento quase que repentino da sua energia vital; que segue impulsionada desde a fase Nova até 1/4 da Lua Crescente. Tire proveito disso, ao mesmo tempo em que começa a tirar os planos do papel. Atenção extra para os dias 16 de maio, 14 de junho e 14 de julho, pois nesses três dias teremos Superluas Novas no céu — o momento perfeito para rituais e manifestações.
Fases da Lua Nova 2026: 18 janeiro / 17 fevereiro / 18 março / 17 abril / 16 maio / 14 junho / 14 julho / 12 agosto / 11 setembro / 10 outubro / 9 novembro / 8 dezembro
Fases da Lua Crescente 2026: 26 de janeiro / 24 de fevereiro /25 de março /23 de abril / 23 de maio / 21 de junho /21 de julho / 19 de agosto / 18 de setembro / 18 de outubro / 17 de novembro / 17 de dezembro
emoções, e agir por meio delas também. Portanto, da mesma forma em que esse é um momento agradável para lidar com familiares e amores, pode ser perigoso na hora de tomar decisões. Rompimentos são muito frequentes durante essa fase, que enaltece tudo o que não está dando certo, e direciona situações e relações ao fim. Procure planejar com bastante cuidado todas as suas ações. Tudo o que demandar decisões importantes e racionais deve ser manejado com cautela, para que as emoções não te levem para o caminho errado. A Lua Cheia também é o momento em que respostas e resultados chegarão ao seu ápice. Tudo será revelado e/ou descoberto durante essa fase — inclusive os segredos que você ou alguém emitiu (ou trabalhou por debaixo dos panos) durante a Lua Crescente. Vale também ressaltar que durante a Lua Cheia também podemos ser surpreendidos por um evento chamado Superlua. Como seu nome já sugere, o fenômeno astronômico consiste na Lua aparecer maior e mais brilhante no céu do que o normal. Além da fase lunar, isso ocorre quando o nosso satélite natural está mais próximo da Terra em sua órbita elíptica. A proximidade extra faz com que ela pareça até 14% maior e 30% mais brilhante do que em seu Apogeu (o ponto mais distante da Terra em sua órbita). Em 2026, o fenômeno durante a Lua Cheia poderá ser visto e sentido (já que as energias são ainda mais favoráveis para a realização de rituais e mentalizações) apenas duas vezes no ano, sendo nos dias 24 de novembro e 23 de dezembro.
Fases da Lua Cheia 2026: 3 de janeiro / 1 de fevereiro / 3 de março / 1 de abril / 1 de maio / 31 de maio / 29 de junho / 29 de julho / 28 de agosto / 26 de setembro / 26 de outubro / 24 de novembro / 23 de dezembro
Minguante, busque se dedicar mais aos estudos, ao conhecimento, ao planejamento e ao discernimento para julgar e decidir sem cometer injustiças. A Lua Minguante não é um bom momento para iniciar projetos e desafios, mas sim ponderar, planejar e até relaxar. Livre-se do estresse e, após 1/4 Minguante, dedique-se aos cortes, às limpezas e encerramentos. E se até agora você soube poupar, preservar e investir, agora é a hora em que a multiplicação dos recursos ocorre. Pode não parecer, mas essa fase é esplêndida para quem deseja enriquecer e acumular. E não se esqueça! Três dias antes do início da Lua Nova é o momento perfeito para fazer e planejar em segredo, com privacidade. Se você não quer que ninguém descubra suas estratégias e “peripécias”, agora é a hora. Essa também é a fase conhecida como Balsâmica, a qual enaltece nossos dons e talentos. Se você for uma pessoa sensitiva, é muito provável que a incidência de sonhos premonitórios e presságios seja mais frequente.
Fases da Lua Minguante 2026: 10 de janeiro / 09 de fevereiro / 11 de março / 10 de abril / 09 de maio / 08 de junho / 07 de julho / 05 de agosto / 04 de setembro / 03 de outubro / 01 de novembro / 01 de dezembro / 30 de dezembro
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO