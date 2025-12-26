Assine
overlay
Início Horóscopo
Astrologia

Fases da Lua 2026: calendário, tendências e previsões para o seu ano

Durante as fases da Lua 2025, muitos aspectos da vida podem ser modificados e planos podem ser postos em prática.

Publicidade
Carregando...
HV
Heloísa Von Ah - WeMystic
HV
Heloísa Von Ah - WeMystic
Repórter
26/12/2025 00:14

compartilhe

SIGA
x
Fases da Lua 2026: calendário, tendências e previsões para o seu ano
Fases da Lua 2026: calendário, tendências e previsões para o seu ano crédito: Wemystic
Durante as fases da Lua em 2026, muita coisa pode ganhar movimento: projetos engatam, emoções se reorganizam e decisões ganham clareza. Desde as civilizações antigas, o ciclo lunar é usado como referência para plantar, iniciar, encerrar e transformar — e essa sabedoria continua atual. Ao entender o ritmo da Lua, você consegue planejar o ano com mais consciência e alinhar suas escolhas às energias de cada fase. Não deixe de conferir também o significado espiritual das 8 fases lunares.

Fases da Lua em 2026: datas, padrões e tendências

Para muitas pessoas, as fases da Lua são referências para a realização de rituais, de investimentos, para tentar engravidar ou até mesmo cumprir simples tarefas do dia a dia, como cortar os cabelos ou pescar. Com duração de 7 dias para cada ciclo lunar, as quatro fases da Lua em 2026 representam propósitos diferentes para a realização de planos ou simplesmente a reflexão de atos e pensamentos. Confira as características de cada fase lunar e em quais dias do ano elas terão início.

Calendário Lunar 2026 - todas as fases da Lua

Confira, a seguir, as fases da Lua para o ano de 2026.
fases da Lua 2025 - lua nova

Lua Nova em 2026

O grande encontro do Sol com a Lua. A primeira das quatro fases da Lua, chamada de Nova, dá início a uma lunação, ou seja, o momento que nosso satélite natural se encontra no mesmo signo que o astro-rei. Assim como seu nome sugere, é sabido que essa é a fase ideal para iniciar novos planos e projetos de vida; uma vez que marca o nascimento de um novo ciclo, em que você poderá alçar voos que vêm planejando (e adiando) há algum tempo. Ainda que a Lua se encontre praticamente invisível no céu durante essa fase, o período é favorável para dar o pontapé inicial e obter sucesso em novas empreitadas — mas existem ressalvas quanto a isso. Afinal, você ainda terá três dias após o início da Lua Nova para refazer, finalizar, limpar e entregar últimos ajustes. Seus sonhos, intenções e projetos apenas começarão a tomar forma após o terceiro dia da lunação. Pois é, muito provavelmente até agora você aprendeu que a Lua Nova é o momento de iniciar e de começar a estruturar seus planos para as semanas seguintes. Mas aqui ainda temos uma energia muito poderosa de encerramento presente, então aproveite para colocar os pontos finais onde forem necessários. E aí então, conseguirá, plenamente, implementar as suas intenções para o Universo, rumo a um novo ciclo. Nesta fase, também ocorrerá um aumento quase que repentino da sua energia vital; que segue impulsionada desde a fase Nova até 1/4 da Lua Crescente. Tire proveito disso, ao mesmo tempo em que começa a tirar os planos do papel. Atenção extra para os dias 16 de maio, 14 de junho e 14 de julho, pois nesses três dias teremos Superluas Novas no céu — o momento perfeito para rituais e manifestações.
Fases da Lua Nova 2026: 18 janeiro / 17 fevereiro / 18 março / 17 abril / 16 maio / 14 junho / 14 julho / 12 agosto / 11 setembro / 10 outubro / 9 novembro / 8 dezembro
fases da Lua 2025 - lua crescente

Lua Crescente em 2026

Em um ciclo lunar de quatro fases, a Lua Crescente é o segundo estágio. Esse momento nos remete a uma necessidade de olhar ao seu redor — e até para trás, em alguns casos — a fim de identificar planos e projetos abandonados. Pense novamente neles, e avalie se vale a pena retomá-los. O período deve colocar diante de você a necessidade de tomar providências que foram postas de escanteio no passado. Talvez começar agir de forma diferente com as pessoas, ou organizar de vez aquela viagem que ficou só no papel. Lembrando que essa é uma fase bastante propícia também para a realização de projetos de longo prazo. Este é o momento ideal para começar a investir em seus sonhos e empreendimentos com amor; em suas próprias obras e, por que não, em seus relacionamentos. E não perca tempo! Três dias antes da Lua Cheia, é a hora perfeita para ficar de olhos bem abertos! Este é o momento de maior impulso para lançamentos e expansão — pessoal e profissional. Nessa fase, segredos são descobertos com mais facilidade. Então, se deseja descobrir algo, agora é o momento; mas se é você quem deseja esconder ou omitir algo, melhor ficar de boca fechada.
Fases da Lua Crescente 2026: 26 de janeiro / 24 de fevereiro /25 de março /23 de abril / 23 de maio / 21 de junho /21 de julho / 19 de agosto / 18 de setembro / 18 de outubro / 17 de novembro / 17 de dezembro
lua cheia

Lua Cheia

Para alguns, o fascínio; para outros, o mistério. A Lua Cheia é, de fato, muito bela e enigmática, mas seu brilho intenso e hipnotizante representa muito mais do que um momento de vislumbre. Essa é a fase mais emotiva de todas, propiciando os assuntos do coração. Durante a Lua Cheia, é comum se sentir mais suscetível às emoções, e agir por meio delas também. Portanto, da mesma forma em que esse é um momento agradável para lidar com familiares e amores, pode ser perigoso na hora de tomar decisões. Rompimentos são muito frequentes durante essa fase, que enaltece tudo o que não está dando certo, e direciona situações e relações ao fim. Procure planejar com bastante cuidado todas as suas ações. Tudo o que demandar decisões importantes e racionais deve ser manejado com cautela, para que as emoções não te levem para o caminho errado. A Lua Cheia também é o momento em que respostas e resultados chegarão ao seu ápice. Tudo será revelado e/ou descoberto durante essa fase — inclusive os segredos que você ou alguém emitiu (ou trabalhou por debaixo dos panos) durante a Lua Crescente. Vale também ressaltar que durante a Lua Cheia também podemos ser surpreendidos por um evento chamado Superlua. Como seu nome já sugere, o fenômeno astronômico consiste na Lua aparecer maior e mais brilhante no céu do que o normal. Além da fase lunar, isso ocorre quando o nosso satélite natural está mais próximo da Terra em sua órbita elíptica. A proximidade extra faz com que ela pareça até 14% maior e 30% mais brilhante do que em seu Apogeu (o ponto mais distante da Terra em sua órbita). Em 2026, o fenômeno durante a Lua Cheia poderá ser visto e sentido (já que as energias são ainda mais favoráveis para a realização de rituais e mentalizações) apenas duas vezes no ano, sendo nos dias 24 de novembro e 23 de dezembro.
Fases da Lua Cheia 2026: 3 de janeiro / 1 de fevereiro / 3 de março / 1 de abril / 1 de maio / 31 de maio / 29 de junho / 29 de julho / 28 de agosto / 26 de setembro / 26 de outubro / 24 de novembro / 23 de dezembro
fases da Lua 2025 - lua minguante

Lua Minguante

Também como sugere seu nome, a Lua Minguante é a fase final de um ciclo lunar. Com ela, temos a chegada de um período de encerramentos, os quais abrangem diversos setores da vida. Durante a Lua Minguante, você poderá entrar num período mais reflexivo, especialmente sobre os atos e pensamentos que lhe ocorreram nas fases lunares anteriores. O que você conquistou até agora? Quais foram as mudanças e objetivos atingidos? Para que você continue traçando novas metas no futuro, é preciso tirar um tempo para fazer uma espécie de “balanço” de tudo o que vem trabalhando interna e externamente nas últimas semanas. Três dias após o início da fase Minguante, busque se dedicar mais aos estudos, ao conhecimento, ao planejamento e ao discernimento para julgar e decidir sem cometer injustiças. A Lua Minguante não é um bom momento para iniciar projetos e desafios, mas sim ponderar, planejar e até relaxar. Livre-se do estresse e, após 1/4 Minguante, dedique-se aos cortes, às limpezas e encerramentos. E se até agora você soube poupar, preservar e investir, agora é a hora em que a multiplicação dos recursos ocorre. Pode não parecer, mas essa fase é esplêndida para quem deseja enriquecer e acumular. E não se esqueça! Três dias antes do início da Lua Nova é o momento perfeito para fazer e planejar em segredo, com privacidade. Se você não quer que ninguém descubra suas estratégias e “peripécias”, agora é a hora. Essa também é a fase conhecida como Balsâmica, a qual enaltece nossos dons e talentos. Se você for uma pessoa sensitiva, é muito provável que a incidência de sonhos premonitórios e presságios seja mais frequente.
Fases da Lua Minguante 2026: 10 de janeiro / 09 de fevereiro / 11 de março / 10 de abril / 09 de maio / 08 de junho / 07 de julho / 05 de agosto / 04 de setembro / 03 de outubro / 01 de novembro / 01 de dezembro / 30 de dezembro
Saiba mais:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tópicos relacionados:

astrologia espiritualidade fases-da-lua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay