Como usar a influência da fase da lua na jardinagem para ter mais flores

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A jardinagem pode ir muito além de apenas regar e adubar. Muitos jardineiros, dos mais experientes aos iniciantes, sincronizam o plantio, a poda e a colheita com as fases da lua para obter melhores resultados. A prática, que remonta a antigas tradições agrícolas, baseia-se na crença tradicional de que a força gravitacional lunar influencia a seiva das plantas, assim como afeta as marés dos oceanos.

Compreender essa dinâmica pode transformar seu jardim ou horta. O ciclo lunar, com duração de aproximadamente 29 dias, é dividido em quatro fases principais. Acredita-se que cada uma delas favorece diferentes tipos de atividades, sendo utilizada tradicionalmente na busca por plantas mais saudáveis, flores mais vibrantes e colheitas mais fartas.

Leia Mais

É importante destacar que, apesar de ser uma prática milenar seguida por muitos agricultores e jardineiros, não existem evidências científicas sólidas que comprovem a influência direta das fases lunares no desenvolvimento das plantas. Estudos controlados realizados por pesquisadores ao redor do mundo não encontraram correlação consistente entre os ciclos lunares e a produtividade ou crescimento vegetal. A seguir, apresentamos as orientações tradicionais desta prática ancestral.

Lua nova: o momento de renovar

Durante a lua nova, a luminosidade é mínima e, segundo essa crença, a seiva das plantas tende a se concentrar nas raízes. É considerado um período de repouso, ideal para o acúmulo de energia no subsolo. Acredita-se que a atividade de crescimento da parte aérea da planta diminui.

Nesta fase, a tradição recomenda preparar a terra, adubar e remover ervas daninhas. É vista como a época perfeita para o plantio de vegetais de raiz, como batata, cenoura e rabanete. Aconselha-se evitar podas, pois se acredita que a cicatrização da planta pode ser mais lenta e difícil.

Lua crescente: força para o crescimento

Com o aumento gradual da luz lunar, acredita-se que a seiva começa a subir do caule em direção às folhas e flores. Essa fase é marcada, dentro dessa prática, por uma intensa atividade de crescimento, que impulsionaria o desenvolvimento da parte aérea das plantas.

Este é considerado o melhor momento para semear flores, hortaliças folhosas como alface e couve, e plantas frutíferas, como tomate e pimentão. Segundo a tradição, o crescimento de folhas e caules é visivelmente favorecido durante este período de expansão.

Lua cheia: colheita e nutrição

A lua cheia representa o auge do que seria a energia lunar sobre as plantas. Segundo a tradição, a seiva circula intensamente por toda a sua estrutura, concentrando-se principalmente nas folhas, flores e frutos, e as plantas estariam no seu pico de vitalidade.

A fase é tida como ideal para colher frutos, que estariam mais suculentos, e ervas medicinais ou aromáticas, que teriam seus princípios ativos potencializados. Também se acredita que a aplicação de fertilizantes foliares se torna mais eficaz neste período.

Lua minguante: ideal para podas e controle

Na fase minguante, a luminosidade diminui e, conforme a crença popular, a seiva inicia seu movimento de descida, retornando em direção às raízes. A energia da planta volta a se concentrar na parte subterrânea, o que favoreceria o fortalecimento do sistema radicular.

Este é considerado o momento perfeito para realizar podas de limpeza ou formação, pois a perda de seiva seria menor, o que facilitaria a cicatrização dos galhos. Também é vista como uma boa época para o transplante de mudas e para o controle de pragas e doenças.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.