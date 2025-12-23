3 plantas que purificam o ar e ajudam contra o mofo dentro de casa

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com a chegada do período de chuvas, a umidade dentro de casa se torna um problema comum, facilitando o surgimento de mofo e odores desagradáveis. Uma solução natural e decorativa para melhorar a qualidade do ar está no uso de plantas específicas, que além de embelezar o ambiente, funcionam como aliadas na manutenção de um lar mais saudável.

Essas espécies atuam principalmente na purificação do ar. Algumas delas absorvem esporos de mofo e filtram toxinas, ajudando a prevenir a proliferação de fungos que causam manchas e maus odores. Embora não eliminem a umidade do ar, elas contribuem para um ambiente mais limpo, especialmente em cômodos como banheiros, cozinhas e áreas de serviço.

Veja 3 espécies aliadas contra o mofo

Lírio-da-paz: além de suas flores brancas elegantes, esta planta é uma das mais eficientes para purificar o ar e ajudar a remover esporos de mofo. Ela não precisa de luz solar direta para prosperar, o que a torna perfeita para quartos e salas com menos iluminação. Para cuidar, basta manter o solo úmido, sem encharcar.

Espada-de-são-jorge: conhecida pela sua resistência e por ser de fácil cuidado, a espada-de-são-jorge é excelente para filtrar toxinas do ar. Ela sobrevive bem com pouca água e em ambientes com baixa luminosidade, sendo uma ótima opção para quem não tem muito tempo para se dedicar à jardinagem.

Clorofito: popular por sua capacidade de filtrar formaldeído e outras toxinas, o clorofito também é eficiente no combate a esporos de mofo. É uma planta que se adapta bem a diferentes níveis de luz e requer regas moderadas. Suas mudas pendentes dão um charme extra à decoração.

É importante ressaltar que essas plantas são auxiliares na melhoria da qualidade do ar e não substituem desumidificadores ou a necessidade de manter os ambientes bem ventilados para controlar problemas graves de umidade.

