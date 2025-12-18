Esse poejo simples cria um efeito curioso que insetos rasteiros parecem evitar

O poejo é uma erva aromática bastante conhecida em várias regiões do Brasil, principalmente em áreas rurais, onde costuma ser usado tanto na culinária quanto em preparos caseiros. Além do cheiro forte e característico, essa planta chama atenção por um detalhe específico: muitas pessoas relatam que o poejo ajuda a afastar insetos rasteiros em ambientes internos e externos, sendo comum encontrar vasos da erva perto de portas, janelas ou mesmo em hortas domésticas.

O que é poejo e quais são suas principais características

O poejo, também chamado de Mentha pulegium em algumas classificações botânicas, pertence ao mesmo grupo de plantas da hortelã e de outras espécies aromáticas. Suas folhas são pequenas, de textura levemente aveludada, e liberam um cheiro marcante quando amassadas, devido aos óleos essenciais presentes na planta.

Esses óleos estão associados não apenas ao aroma intenso, mas também ao uso tradicional do poejo como planta de apoio no controle de insetos rasteiros. Em hortas e jardins, é comum o plantio próximo a outras espécies, formando uma espécie de "barreira aromática" em torno de canteiros e áreas de cultivo. Em alguns casos, o poejo também é cultivado em conjunto com outras ervas, como alecrim e manjericão, para potencializar esse efeito de proteção natural.

Cheiro desse poejo chama atenção- Créditos: depositphotos.com / mailsonpignata

Como o poejo ajuda a afastar insetos rasteiros

O poejo que afasta insetos rasteiros é utilizado principalmente por causa de seu cheiro forte e persistente. As substâncias voláteis liberadas pelas folhas parecem causar incômodo a certos insetos, que tendem a evitar a área onde a planta está presente, segundo relatos de uso popular.

Na prática cotidiana, o poejo costuma ser utilizado de diferentes maneiras em ambientes internos e externos, sempre associado a medidas gerais de limpeza e organização. Entre as formas mais comuns de aproveitamento, destacam-se:

Vasos próximos a entradas: colocação de poejo em vasos perto de portas, janelas, ralos externos e áreas úmidas, que costumam atrair insetos rasteiros.

Ramos secos ou frescos em frestas: distribuição de pequenos maços em rodapés, atrás de móveis e em pontos de difícil acesso, onde é frequente o trânsito de formigas e outros insetos menores.

Preparos caseiros: uso de infusões concentradas das folhas, aplicadas com pano ou borrifador em cantos de chão, rodapés e áreas de depósito.

O poejo substitui outros métodos de controle de insetos

O poejo, por mais conhecido que seja como repelente natural, não costuma ser visto como a única estratégia para controlar insetos rasteiros. Em geral, essa planta é utilizada como recurso complementar em um conjunto de ações voltadas para diminuir o acesso e a permanência desses animais dentro de casas e quintais.

A combinação entre o poejo e medidas básicas de prevenção tende a trazer resultados mais consistentes e duradouros. Entre as medidas que normalmente são associadas ao uso do poejo estão a limpeza regular, o fechamento de frestas e o controle de umidade em áreas sensíveis da casa. Em algumas situações, o poejo pode ser integrado a estratégias de manejo integrado de pragas, em que se busca reduzir o uso de produtos químicos mais agressivos.

O uso do poejo para afastar insetos rasteiros é o tema deste vídeo do World Clik, canal com 545 mil de inscritos e 70 mil visualizações. O conteúdo explica de forma simples como a planta age e por que ela funciona como alternativa natural aos inseticidas:

Quais cuidados são necessários ao usar poejo em casa

Embora o poejo seja amplamente conhecido, algumas precauções costumam ser mencionadas em relação ao seu uso, especialmente em formas concentradas. O manuseio intenso de folhas e óleos essenciais pode causar irritações em pessoas mais sensíveis, especialmente quando há contato direto e frequente com a pele.

Em ambientes internos, é recomendada boa ventilação ao utilizar preparos mais fortes, evitando incômodo respiratório em crianças, idosos ou indivíduos com histórico de alergias. Também não se recomenda o uso indiscriminado da planta em animais domésticos, já que algumas espécies podem reagir mal a óleos essenciais em doses elevadas. Em caso de dúvida, é aconselhável buscar orientação profissional antes de aplicar produtos concentrados à base de poejo.

Quais são curiosidades e usos tradicionais do poejo

No campo das curiosidades, o poejo aparece historicamente como planta associada a usos medicinais tradicionais, transmitidos entre gerações. Em algumas regiões, é citado em chás e infusões para fins digestivos e respiratórios, sempre dependendo de conhecimento popular e de orientações seguras.

Hoje, com acesso mais amplo à informação, muitas pessoas têm buscado equilibrar esse saber tradicional com dados atualizados sobre segurança, eficácia e limitações da planta. Dessa forma, o poejo segue presente em hortas, varandas e quintais, sendo visto como aliado no cuidado com o ambiente doméstico e no controle simples de insetos rasteiros. Em feiras e mercados locais, ainda é comum encontrar relatos de usos antigos, que ajudam a manter viva a importância cultural dessa erva aromática.