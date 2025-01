Infestação de traças no calor: saiba como proteger sua casa desse inseto

As traças são insetos que prosperam em ambientes quentes, úmidos e escuros, especialmente na primavera e verão, quando as temperaturas sobem. Elas se alimentam de materiais ricos em celulose e queratina, como livros, roupas de tecidos naturais e alimentos armazenados. Esses fatores, combinados com a falta de ventilação, criam condições ideais para sua proliferação.



Como identificar a presença de traças



Antes de combatê-las, é essencial identificar os sinais de infestação:



pequenos furos em roupas ou tecidos;



resíduos parecidos com pó em cantos de armários ou estantes;



traças mortas ou em movimento perto de alimentos, livros ou roupas.



Como eliminar as traças



Ao entender onde elas se escondem e o que as atrai, é possível proteger seus pertences.



Limpeza profunda



Realize uma limpeza completa nos locais onde as traças costumam se esconder, como armários, gavetas e despensas. Aspire as áreas afetadas e limpe com um pano úmido embebido em vinagre branco, que ajuda a eliminar os ovos e repelir os insetos.



Uso de produtos naturais



Alguns produtos naturais podem ajudar na remoção das traças:



Cravo-da-índia e louro: coloque pequenos sachês com cravos ou folhas de louro dentro de armários e gavetas. O cheiro repele as traças;



coloque pequenos sachês com cravos ou folhas de louro dentro de armários e gavetas. O cheiro repele as traças; Cânfora ou bolas de naftalina: são ótimas para proteger roupas e livros, mas devem ser usadas com cuidado, especialmente em ambientes com crianças ou animais.



Controle específico para alimentos



Descarte alimentos contaminados e armazene os novos em potes herméticos. Isso impede o acesso das traças e evita novas infestações.



Luz e ventilação



Abra armários e estantes regularmente para permitir a entrada de luz e circulação de ar. Ambientes bem ventilados e iluminados dificultam a sobrevivência das traças.

eleonimages / stock.adobe.com

Prevenção: evite que as traças voltem



Manter uma rotina de organização e limpeza é essencial para evitar o retorno das traças: